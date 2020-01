Dainik Bhaskar Jan 15, 2020, 05:19 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय कप्तान विराट कोहली ने आईसीसी के स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवॉर्ड मिलने हैरानी जताई। उन्होंने बुधवार को मुंबई के कार्यक्रम में कहा, ‘‘मैं हैरान हूं, कई साल तक गलत चीजों से गुजरने के बाद मुझे यह सम्मान मिला।’’ कोहली ने इंग्लैंड में हुए वर्ल्ड कप 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान प्रशंसकों को स्टीव स्मिथ को चिढ़ाने से रोका था। इस खेल भावना के लिए उन्हें यह सम्मान मिला।

कोहली को लगातार तीसरे साल आईसीसी वनडे और टेस्ट टीम का कप्तान भी चुना गया। इनके अलावा रोहित शर्मा पहली बार वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। टी-20 में परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर भारतीय तेज गेंदबाज दीपक चाहर को मिला।

‘किसी पर भावनात्मक टिप्पणी नहीं कर सकते’

स्मिथ को लेकर कोहली ने कहा, ‘‘वह स्थिति उसके लिए व्यक्तिगत तौर पर बेहद खराब थी, मैंने उसे समझा। मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति से निकलकर आए व्यक्ति का फायदा उठाना चाहिए। हमारे फैन्स का ऐसा रवैया कतई नहीं होना चाहिए। हम सभी को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। हम विपक्षी टीम पर दबाव बना सकते हैं, लेकिन किसी पर भावनात्मक तौर पर टिप्पणी नहीं कर सकते। यह किसी भी स्तर पर स्वीकारा नहीं जाएगा।’’

