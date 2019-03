मैच की आखिरी बॉल पर अंपायर ने की इतनी बड़ी लापरवाही, बेंगलुरु के हाथ से निकल गया मैच

स्पोर्ट्स डेस्क (बेंगलुरु). IPL-12 में गुरुवार की रात खेले गए एक बेहद रोमांचक मुकाबले में की टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 रन से हरा दिया। मैच में पहले बैटिंग करते हुए मुंबई ने 187 रन बनाए थे। जवाब में बेंगलुरू की टीम 181 रन ही बना सकी। मैच का फैसला आखिरी बॉल पर हुआ। आखिरी बॉल पर बेंगलुरु को जीत के लिए 7 रन बनाने थे, लेकिन बैट्समैन कोई रन नहीं बना सका। बड़ी बात ये रही कि मलिंगा की ये बॉल नो-बॉल थी, लेकिन अंपायर ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जिसके चलते बेंगलुरु के हाथ से मैच निकल गया। हार के बाद बेंगलुरू के कप्तान ने इस पर बेहद नाराजगी दिखाई।

अंपायर पर फूटा विराट का गुस्सा

- मैच की आखिरी बॉल पर बैटिंग कर रहे शिवम ने लॉन्ग ऑन पर शॉट खेला, लेकिन उन्हें लगा कि टीम हार चुकी है, इसलिए उन्होंने कोई रन नहीं लिया। हालांकि जब टीवी रिप्ले दिखाया गया तो पता चला कि मलिंगा का पैर लाइन से बाहर था और ये एक नो-बॉल थी। हालांकि फील्ड अंपायर सुंदरम रवि इसे नहीं देख सके।

- मैच की आखिरी बॉल पर अंपायर की इस बड़ी लापरवाही की कीमत बेंगलुरु ने मैच हारकर चुकाई। जिसके बाद विराट का गुस्सा खराब अंपायरिंग पर फूट पड़ा। मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 'हम IPL खेल रहे हैं, कोई क्लब लेवल टूर्नामेंट नहीं। अंपायर को अपनी आंखे खोलकर रखनी चाहिए थी। आखिरी बॉल पर इस तरह का फैसला बहुत बुरी बात है। करीबी मैचों में अगर इस तरह के फैसले आते रहे तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, अंपायर्स को ज्यादा सजग रहना चाहिए था।'

- अंपायर की इस लापरवाही की वजह से बेंगलुरु को ना तो फ्री हिट और ना एक एक्स्ट्रा बॉल खेलने को मिली। अगर अंपायर उसे नो बॉल करार दे देते तो इससे ना केवल बेंगलुरु को एक एक्स्ट्रा रन मिलता, बल्कि साथ ही एक फ्री हिट और एक एक्स्ट्रा बॉल भी खेलने को मिलती।

- मैच के आखिरी ओवर में बेंगलुरू को जीत के लिए 17 रन बनाने थे, लेकिन टीम 10 रन ही बना सकी। इस ओवर में शिवम एक छक्का लगा चुके थे। अगर अंपायर मलिंगा की आखिरी बॉल को नो बॉल दे देते तो अगली दो बॉल पर शिवम के लिए छह रन बनना मुश्किल नहीं था। लेकिन अंपायर की लापरवाही के चलते बेंगलुरु के हाथ से ये मैच निकल गया।

- मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने भी इस लापरवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, 'जब हम मैदान से बाहर गए तब हमें इस बारे में पता चला, इस तरह के फैसले खेल के लिए अच्छे नहीं हैं। करीबी मुकाबलों में इस तरह के फैसले भारी पड़ सकते हैं।' आपको बता दें कि नोबॉल नहीं देख पाने वाले एस रवि, आईसीसी के एलीट अंपायर के पेनल में इकलौते भारतीय अंपायर हैं।

मैच में कोहली ने पूरे किए 5 हजार रन

- मैच में विराट ने 46 रन बनाकर आउट हुए थे। अपनी इनिंग का आखिरी रन बनाते ही उन्होंने IPL में अपने 5 हजार रन भी पूरे कर लिए। वे ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर हैं। उन्होंने ये मुकाम 157वीं इनिंग में हासिल किया। इसके साथ ही वे सबसे तेज 5 हजार रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने रैना (173 पारी) को पीछे छोड़ा।

बुमराह बने 'प्लेयर ऑफ द मैच'

- मैच में जसप्रीत बुमराह ने 4 ओ‌वर में 20 रन देते हुए 3 विकेट लिए। इस दौरान उन्होंने विराट कोहली, शिमरन हेटमायर, कोलिन डी ग्रांडहोम के विकेट लिए। बुमराह ने पारी के 19वें ओवर में 5 रन देकर एक विकेट लिया और 17वें ओवर में एक रन देकर एक विकेट लिया। उनके आईपीएल में कुल 67 विकेट हो गए हैं।

मैच समरीः

मुंबई इंडियन्स- 187/8 (रोहित- 48, सूर्यकुमार- 38, युवराज- 23)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु- 181/5 (विराट- 46, डीविलियर्स- 70*)

रिजल्ट- मुंबई ने 6 रन से मैच जीता

रोहित ने किया ये ट्वीट

Rohit: I got to know about the no-ball as we crossed the rope. Such mistakes are not good for the game.#OneFamily #CricketMeriJaan #MumbaiIndians #RCBvMI