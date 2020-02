हरियाणा की यह बल्लेबाज महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के तीन में से दो मुकाबलों में प्लेयर ऑफ द मैच बनी

न्यूजीलैंड के खिलाफ कड़े मुकाबले में शेफाली की बैटिंग ने भारतीय टीम का सेमीफाइनल टिकट पक्का किया

Dainik Bhaskar Feb 28, 2020, 10:47 AM IST

खेल डेस्क. भारतीय महिला क्रिकेट टीम टी-20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। अब तक इस सफर में अगर सबसे ज्यादा तारीफ किसी को मिली है तो वो हैं 16 साल की हरियाणा की रहने वाली शेफाली वर्मा। पूर्व कप्तान डायना इडुल्जी को उनमें टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग की झलक नजर आती है। वहीं, खुद सहवाग ने शेफाली को रॉकस्टार बताया है। महिला टी-20 वर्ल्ड कप में शेफाली ने अब तक कुल तीन मैच खेले। इनमें से दो में वे मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गईं।



टी-20 वर्ल्ड कप के तीन मैचों में शेफाली ने 8 छक्के लगाए हैं। अब तक उन्होंने कुल 17 टी-20 इंटरनेशनल खेले हैं। उनका स्ट्राइक रेट 148 है और ये दुनिया में सबसे बेहतरीन है।

‘ये लड़की कमाल कर सकती है’

गुरुवार 27 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ शेफाली ने 34 गेंद पर 46 रन की पारी खेली। सच है कि इस मुकाबले में सिर्फ शेफाली ही चल पाईं। बाकी बल्लेबाजों ने कुछ खास नहीं किया। वुमन ऑफ द मैच का अवॉर्ड भी उन्हें मिला। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने शेफाली की बैटिंग देखकर कहा- वे बहुत गंभीरता से खेलती है और कमाल कर सकती है। भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान डायना इडुल्जी ने कहा, “शेफाली महिला क्रिकेट देखने के लिए लोगों को स्टेडियम लाने की ताकत रखती है। मैं किसी और से उसकी तुलना नहीं करना चाहती। लेकिन, इतना जरूर कहूंगी कि वे वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाती हैं। आक्रामक खेल से महिला क्रिकेट को नई दिशा मिलेगी।”

रॉकस्टार शेफाली

वुमन वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना का खराब फॉर्म परेशानी का कारण है। लेकिन, शेफाली का बल्ला खूब चल रहा है। सहवाग भी इस खिलाड़ी के मुरीद हैं। गुरुवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ शेफाली की पारी देखने के बाद वीरू ने ट्वीट किया। कहा, “वाह, भाई वाह। शेफाली वर्मा तो रॉकस्टार हैं।” सचिन तेंदुलकर ने भी शेफाली को सराहा।

Wah bhai Wah ! Great effort by the girls to hold on to their nerves and beat New Zealand and qualify for the semi finals of the #T20WorldCup

Shafali Varma is a rockstar. Anand aa raha hai ladkiyon ka performance dekhne mein. pic.twitter.com/euq2368NTF — Virender Sehwag (@virendersehwag) February 27, 2020

Fantastic performance by our 🇮🇳 team to become the first team to enter the semi-final of #T20WorldCup.

It was a tight game and we played well under pressure. Was great to see @TheShafaliVerma play yet another crucial knock. #INDWvNZW pic.twitter.com/kroynSdNNB — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 27, 2020

Shafali Verma, the 15-year-old India batter, has been named in the @BCCIWomen central contract list for 2019-20!



She was recently named in her side's ICC Women's #T20WorldCup squad. pic.twitter.com/zVebhExOMD — ICC (@ICC) January 16, 2020

लड़कों के साथ प्रैक्टिस

शेफाली 16 साल की हैं। दो साल पहले वो रोहतक की एक क्रिकेट एकेडमी में लड़कों के साथ प्रैक्टिस करती थीं। उनके कोच अश्विनी कुमार बताते हैं कि नेट्स पर वे हरियाणा के तेज गेंदबाज आशीष हूडा की 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही गेंदों को भी आसानी से खेल लेती थीं। मुझे पूरा यकीन था कि शेफाली टी-20 वर्ल्ड कप में शानदार खेल दिखाएंगी।