Jun 27, 2020, 03:53 PM IST

पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने एक 5 साल के बच्चे का वीडियो शेयर किया है। वीडियो में बच्चा जेसीबी मशीन चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। सहवाग ने पोस्ट में लिखा कि काबिलियत और खुद पर विश्वास से सबकुछ मुमकिन हो सकता है। कई यूजर्स ने भी बच्चे की तारीफ की।

सहवाग ने लिखा, ‘‘जेसीबी को खुदाई करते देख आप भी बहुत रूके होंगे, भीड़ बनाई होगी। लेकिन इससे बेहतर कुछ नहीं देखा अभी तक। टैलेंट+खुद पर विश्वास। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आप अपने हिसाब से सही हैं। किसी को इतनी कम उम्र में यह सब करने की सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन तारीफ करने नहीं रोकेंगे।’’

JCB ko khudaai karte dekh,aap bhi bahut ruke honge, bheed banayi.hogi.

But isse behtar kuch mahi dukha abhi tak.

Talent + self- belief.

If you think you can or you cannot, you are right.

Wouldn't advice anyone to try this at a young age, but just can't stop applauding. pic.twitter.com/1MjkUL405R