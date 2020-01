Dainik Bhaskar Jan 20, 2020, 05:12 PM IST

खेल डेस्क. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने सोमवार को वनडे रैंकिंग जारी की। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली पहले और रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर काबिज हैं। वहीं, गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह शीर्ष पर हैं। तीसरे मैच में कंधे में चोट के कारण बल्लेबाजी नहीं करने वाले शिखर धवन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो पारियों में 170 रन बनाए। उन्हें सात स्थानों का फायदा हुआ। वे 22वें से 15वें स्थान पर आ गए। वहीं, लोकेश राहुल ने सीरीज में 146 रन बनाए। उन्हें 21 स्थानों का फायदा हुआ। वे अब 50वें स्थान पर आ गए।

कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में 183 रन बनाए। उन्हें दो रेटिंग अंक मिले। वहीं, रोहित ने 171 रन बनाए। उन्हें तीन रेटिंग अंक मिले। बल्लेबाजों में तीसरे स्थान पर पाकिस्तान के बाबर आजम हैं। उनके 829 रेटिंग अंक हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने सीरीज में सबसे ज्यादा 229 रन बनाए। उन्होंने चार स्थानों की छलांग लगाई। वे अब 23वें स्थान पर हैं। वहीं, ़डेविड वॉर्नर और एरॉन फिंच को एक-एक स्थान का फायदा हुआ। वॉर्नर छठे और फिंच 10वें स्थान पर पहुंच गए।

Ravindra Jadeja joins Sean Williams at No.10 in the latest @MRFWorldwide ICC Men's ODI Rankings for all-rounders.



Full rankings: https://t.co/tHR5rK3ru7 pic.twitter.com/MTchPv9Sub