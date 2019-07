भारत और बांग्लादेश मैच के दौरान भी चारुलता टीम इंडिया की हौसला अफजाई के लिए दर्शक दीर्घा में मौजूद थीं

आनंद महिंद्रा ने ट्वीट में कहा था- ये सेमी और फाइनल में भी रहें। इन्हें फ्री टिकट दें

Dainik Bhaskar Jul 06, 2019, 05:44 PM IST

खेल डेस्क. टीम इंडिया की सुपरफैन कही जाने वाली 87 साल की चारूलता पटेल शनिवार को टीम इंडिया का श्रीलंका से मुकाबला देखने के लिए दर्शक दीर्घा में मौजूद रहीं। खास बात ये है कि बीसीसीआई ने खुद एक ट्वीट में इसकी न सिर्फ जानकारी दी, बल्कि दो फोटो भी शेयर किए। एक में विराट कोहली का हस्तलिखित पत्र था तो दूसरे में खुशमिजाज चारूलता परिवार के साथ मैच का लुत्फ उठाते अपने पुरजोश अंदाज में नजर आ रहीं थीं।

आप की मौजूदगी प्रेरणादायक: विराट

विराट ने पत्र में लिखा, “प्रिय चारूलता जी, हमारी टीम के प्रति आपका स्नेह और जोश प्रेरणादायक है। मुझे आशा है कि आप परिवार के साथ मैच का पूरा आनंद लेंगी। ढेर सारा प्यार और आदर - विराट।” बीसीसीआई ने अपने ट्वीट में कहा- टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने आपके लिए टिकट का वादा किया था। टीम इंडिया की ये सुपरफैन हमारे साथ लीड्स में मौजूद हैं। चारू टीम इंडिया की ब्लू जर्सी के साथ ही सिर पर तिरंगे वाला कैप भी पहने हुए थीं। उनके परिजन भी साथ थे।

Hello Charulata ji. #TeamIndia captain @imVkohli promised her tickets and our superfan is here with us is in Leeds.😊 #CWC19 pic.twitter.com/lKqbVllLjc — BCCI (@BCCI) July 6, 2019

सोशल मीडिया पर चर्चा

भारत और बांग्लादेश मैच में चारुलता वुवुजेला बजाते दिखी थीं। बाद में उनकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उनके जोश की हर किसी ने तारीफ की। हर्षा भोगले ने कहा, "कितना अच्छा लग रहा इस फैन को देखकर। इस तरह के फैंस की वजह से ही क्रिकेट और रोमांचक बन गया है।" जब चारुलता से पूछा गया कि क्या भारत विश्व कप जीतेगा तो उन्होंने कहा कि- "मेरी दुआएं टीम के साथ हैं। जब 1983 में कपिल देव ने यहां वर्ल्ड कप जीता था, तब भी मैं मौजूद थी।" आनंद महिंद्रा ने ट्वीट में कहा, "शाबाश इंडिया, अब ये भी सुनिश्चित करें कि ये मैच जिताने वाली बुजुर्ग महिला सेमीफाइनल और फाइनल में भी मौजूद रहें। इन्हें फ्री टिकट दें।"

One of #TeamIndia's passionate fans, Charulata Patel ji all smiles as she blesses @imVkohli for the remainder of the tournament. #CWC19 pic.twitter.com/DQyEzt5dDH — BCCI (@BCCI) July 2, 2019

Also would like to thank all our fans for all the love & support & especially Charulata Patel ji. She's 87 and probably one of the most passionate & dedicated fans I've ever seen. Age is just a number, passion takes you leaps & bounds. With her blessings, on to the next one. 🙏🏼😇 pic.twitter.com/XHII8zw1F2 — Virat Kohli (@imVkohli) July 2, 2019