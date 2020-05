दैनिक भास्कर May 04, 2020, 05:02 PM IST

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम के मुताबिक, उनके ड्रीम बॉलिंग पार्टनर युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह हैं। पूर्व तेज गेंजबाजों में उन्होंने रिवर्स स्विंग का जनक कहे जाने वाले सरफराज नवाज को साथी चुना।

नसीम की उम्र पर विवाद है। पीसीबी उन्हें 17 साल का बताता है। हालांकि, शोएब अख्तर और वहां का मीडिया इस पर सवाल उठाता रहा है। खास बात ये है कि वसीम ने वकार या शोएब अख्तर को ड्रीम बॉलिंग पार्टनर नहीं माना।

नसीम 150 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं

शाह 150 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं। उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किए एक साल भी नहीं हुआ है। अकरम के मुताबिक, नसीम इससे भी ज्यादा रफ्तार हासिल कर सकते हैं।

अकरम की पसंद

वसीम के मुताबिक, वो वकार यूनिस, शोएब अख्तर और अब्दुल रज्जाक जैसे शानदार गेंदबाजों के साथ खेल चुके हैं। लेकिन, पूर्व तेज गेंदबाजों में वो सरफराज नवाज और फजल महमूद के साथ जोड़ी बनाना पसंद करते। अकरम कहते हैं, “सरफराज नवाज और फजल महमूद की अपनी खासियत है। सरफराज ने रिवर्स स्विंग ईजाद की। महमूद की लेग कटर बहुत खतरनाक होती थी।”

Pakistan's highest Test wicket-taker @wasimakramlive has made two very interesting selections for his bowling partners in the #DreamPairs for bowlers. Check it out! pic.twitter.com/DJQkk1rtPf