खेल डेस्क. भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के लिए अनमोल हैं। अगर वे फिट और फॉर्म में रहते हैं तो टी-20 वर्ल्ड कप में उनका कोई विकल्प नहीं। उन्होंने आगे कहा कि वह विकेट के पीछे और निचले क्रम में टीम के लिए काफी अहम साबित हो सकते हैं। उनके टीम में रहने की वजह से केएल राहुल पर विकेटकीपिंग का दबाव नहीं होगा और ऋषभ पंत को बतौर बल्लेबाज में टीम में शामिल किया जा सकेगा।

If Dhoni is fit and in form I think we can't look beyond him as he'll be an asset behind the stumps and also lower down the order. It'll take the pressure of keeping off Rahul and India can play Pant as a batsman too if they want a lefty. #Dhoni #MSDhoni #IPL2020 pic.twitter.com/6ndDfdhkap