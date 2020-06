दैनिक भास्कर Jun 09, 2020, 02:49 PM IST

कोरोनावायरस के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट पटरी पर लौट रहा है। वेस्टइंडीज की टीम इंग्लैंड दौरे पर पहुंच चुकी है। इसको लेकर इंग्लिश कप्तान जो रूट ने कहा कि विंडीज टीम का यहां

आना बेहद हिम्मतवाला काम है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया फिर से क्रिकेट देखने के लिए उनकी आभारी होगी।

दोनों देशों के बीच तीन टेस्ट की सीरीज जून में खेली जानी थी, लेकिन कोरोना के कारण अब यह 8 जुलाई से शुरू होगी। सभी मैच बगैर दर्शकों के होंगे। सीरीज से पहले विंडीज टीम को 14

दिन क्वारैंटाइन में रहना होगा।

13 मार्च को हुआ था पिछला इंटरनेशनल मैच

पिछला इंटरनेशनल मैच 13 मार्च को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। इसके बाद वायरस के कारण दुनियाभर में क्रिकेट पर रोक लगा दी गई। 29 मार्च से होने वाले

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) को भी अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया।

मुश्किल में एक-दूसरे की मदद करना चाहिए: गॉवर

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड गॉवर ने कहा, ‘‘कोरोना के बीच वेस्टइंडीज हमारे यहां टेस्ट सीरीज खेलकर अहसान कर रहा है। मौजूदा हालात में हर देश को ऐसे ही एक-दूसरे की मदद

करनी चाहिए। वायरस की वजह से पहले ही स्थिति खराब है। ऐसे में अगर क्रिकेट दोबारा शुरू होता है तो इससे राहत मिलेगी। अगर इस साल क्रिकेट नहीं होता तो बड़ा नुकसान होता।

कमाई में कमी का असर पूरे खेल पर पड़ता है। फिर टेस्ट खेलने वाले देशों की बात हो या फिर काउंटी या क्लब क्रिकेट।’’

West Indies depart the Caribbean for Sandals Tour of England. #ENGvWI #MenInMaroon



Read more⬇️https://t.co/ycf4XHBeZC pic.twitter.com/aQkMNLice9