Dainik Bhaskar May 12, 2019, 12:04 AM IST

वेलोसिटी ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 121 रन बनाए

सुपरनोवाज ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 125 रन बनाकर मुकाबला जीता

सुपरनोवाज की हरमनप्रीत प्लेयर ऑफ द मैच और जेमिमा रोड्रिग्ज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनीं

खेल डेस्क. सुपरनोवाज शनिवार को वुमन्स टी-20 चैलेंज यानी वुमन मिनी आईपीएल की चैम्पियन बनी। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर खेले गए खिताबी मुकाबले में सुपरनोवाज ने वेलोसिटी को 4 विकेट से हरा दिया। सुपरनोवाज ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी वेलोसिटी ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 121 रन बनाए। सुपरनोवाज ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 125 रन बनाकर मैच जीत लिया। टूर्नामेंट में सुपरनोवाज की जेमिमा रोड्रिग्ज ने सबसे ज्यादा 123 रन बनाए। वे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुनी गईं।

A big thank you to all the fans for coming out in numbers to support the Women's T20 Challenge 🙏🙏 pic.twitter.com/XarTKN6vOL — IndianPremierLeague (@IPL) May 11, 2019

सुपरनोवाज की जीत में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अहम भूमिका निभाई। वे प्लेयर ऑफ द मैच बनीं। उन्होंने 37 गेंद पर 4 चौके और 3 छक्के की मदद से 51 रन बनाए। वे जब आउट हुईं तब सुपरनोवाज को जीत के लिए 4 गेंद पर 7 रन चाहिए थे। उनकी जगह राधा यादव क्रीज पर आईं। राधा ने 4 गेंद पर एक चौके की मदद से 10 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिला दी।

What a moment this for the Supernovas who clinch the final game of #WIPL here in Jaipur 👌🙌 pic.twitter.com/XcUAkThHvL — IndianPremierLeague (@IPL) May 11, 2019

The Supernovas have won off the last ball. They beat Velocity by 4 wickets.



What a superb finish this to the Women's T20 Challenge 👏👏 pic.twitter.com/NGu9UoSFKc — IndianPremierLeague (@IPL) May 11, 2019

वेलोसिटी ने 37 रन पर गंवा दिए थे 5 विकेट

इससे पहले वेलोसिटी की शुरुआत खराब हुई। टीम के स्कोर में एक भी रन नहीं जुड़ा था कि हेले मैथ्यूज पवेलियन लौट गईं। एक रन के कुल स्कोर पर डेनियल वॉट भी बिना खाता खोले अनुजा पाटिल की गेंद पर आउट हो गईं। एक समय वेलोसिटी के 5 विकेट महज 37 रन के स्कोर पर गिर गए थे।

A wicket in the second delivery of the innings. Oh whatta feeling 👌👌 pic.twitter.com/aUKYppGO3i — IndianPremierLeague (@IPL) May 11, 2019

सुषमा-एमेलिया ने अर्धशतकीय साझेदारी की

इसके बाद एमेलिया केर और सुषमा वर्मा ने पारी को संभाला। दोनों ने छठे विकेट के लिए 71 रन जोड़े। केर ने 4 चौके की मदद से 38 गेंद पर 36 रन बनाए। सुषमा ने 3 चौके और एक छक्के की मदद से 32 गेंद पर नाबाद 40 रन की पारी खेली। वे वेलोसिटी की ओर से छक्का लगाने वाली इकलौती बल्लेबाज रहीं।

54 रन पर पवेलियन लौट गई थी सुपरनोवाज की आधी टीम

लक्ष्य का पीछा करने उतरी सुपरनोवाज का पहला विकेट 9 रन पर ही गिर गया था। चमारी अटापट्टू 2 रन बनाकर रन आउट हो गईं। इसके बाद प्रिया पुनिया और जेमिमा रोड्रिग्ज ने दूसरे विकेट के लिए 44 रन की साझेदारी। हालांकि, इसके बाद सुपरनोवाज ने 11 रन के भीतर 4 विकेट गंवा दिए। 13.3 ओवर में उसका स्कोर 5 विकेट पर 64 रन था।

हरमनप्रीत-ताहुहु ने 35 गेंद पर 51 रन की साझेदारी की

इसके बाद हरमनप्रीत ने ली ताहुहु के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 35 गेंद पर 51 रन जोड़े। इस दौरान उन्होंने ज्यादातर स्ट्राइक अपने पास रखी और ताहुहु को सिर्फ 8 गेंद खेलने को दीं। उन्होंने 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि, वे टीम को जीत दिलाने से पहले ही पवेलियन लौट गईं। बाद में राधा यादव ने उनका अधूरा काम पूरा किया।

FIFTY!@ImHarmanpreet brings up her half-century off 34 deliveries. Will she finish the job for Supernovas here? pic.twitter.com/ytxb27KEYS — IndianPremierLeague (@IPL) May 11, 2019

The Supernovas Skipper @ImHarmanpreet wins the toss and elects to bowl first against Velocity.#WIPL pic.twitter.com/IZ6RLQLPs8 — IndianPremierLeague (@IPL) May 11, 2019

दोनों टीमें :



वेलोसिटी : मिताली राज (कप्तान), शेफाली वर्मा, हेले मैथ्यूज, डेनियल वॉट, वेदा कृष्णमूर्ति, सुषमा वर्मा (विकेटकीपर), जहांआरा आलम, एमेलिया केर, शिखा पांडेय, देविका वैद्य, एकता बिष्ट।

सुपरनोवा : हरमनप्रीत कौर (कप्तान), चमारी अटापट्टू, जेमिमा रोड्रिग्ज, नटाली सीवर, सोफी डिवाइन, लिया ताहुहु, तानिया भाटिया (विकेटकीपर), अनुजा पाटिल, पूनम यादव, राधा यादव, प्रिया पुनिया।