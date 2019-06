खेल डेस्क. पाकिस्तानी मूल के मशहूर ब्रिटिश बॉक्सर आमिर खान ने कहा है कि विश्व कप क्रिकेट 2019 में पाकिस्तानी टीम की जीत की संभावनाएं फिक्सिंग पर निर्भर करती हैं। इस विश्व कप में पाकिस्तान ने अब तक दो मैच खेले हैं। पहले मैच में वेस्ट इंडीज ने उन्हें 7 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने वापसी की और मेजबान इंग्लैंड को हराया था।

जुबान फिसल गई

दरअसल, आमिर खान पिछले दिनों एक टीवी शो में पहुंचे। यहां उनसे कई सवाल किए गए। आमिर पाकिस्तानी मूल के हैं। इसलिए, एंकर ने उनसे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और वर्ल्ड कप को लेकर भी सवाल किए। जब आमिर से पूछा गया कि इस विश्व कप में पाकिस्तान की जीत की संभावनाओं को वो किस तरह देखते हैं तो उनके जवाब ने हर किसी को हैरान कर दिया। हालांकि, यह साफ था कि आमिर शब्दों का चयन सही नहीं कर पाए और उनकी जुबान भी फिसल गई। आमिर ने कहा, “दूसरी टीमों की तरह पाकिस्तान के पास भी अच्छा मौका है। लेकिन यह ड्रॉ और मैच फिक्सिंग पर निर्भर करता है कि वो किस तरह गेम के फिक्स करते हैं। क्रिकेट बिल्कुल अलग तरह का खेल है।”

यूजर्स ने क्रिकेट ज्ञान पर सवाल उठाए

आमिर का वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद लोगों और खासकर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन्स ने उनके क्रिकेट संबंधी ज्ञान पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। एक यूजर ने कहा- जब एक व्यक्ति को क्रिकेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है और वो इस पर ज्ञान देने लगे तो उससे विशेषज्ञ की तरह जवाब की अपेक्षा करना ही बेतुका है।

Slip of the tongue from Amir Khan on Pakistan's chances at the World Cup 😛 "it all depends on the match-fixing and how they fix the games" #CWC19 pic.twitter.com/FWrA9JJs4y