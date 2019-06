Dainik Bhaskar Jun 07, 2019, 01:17 PM IST

आईसीसी ने बीसीसीआई से कहा- धोनी के कीपिंग ग्लव्स से सेना का बैज हटवाएं

द. अफ्रीका के खिलाफ मैच में धोनी ने दस्तानों पर पहना था बलिदान प्रतीक चिन्ह

खेल डेस्क. वर्ल्ड कप 2019 में भारतीय टीम के पहले मैच में महेंद्र सिंह धोनी के कीपिंग दस्तानों पर 'बलिदान बैज' का चिन्ह दिखा था। धोनी ने ऐसा पैरा स्पेशल फोर्स को सम्मान देने के लिए किया था। हालांकि अब इसे लेकर विवाद हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने धोनी के ऐसे ग्लव्स पहनने पर आपत्ति जताते हुए बीसीसीआई से धोनी के दस्तानों से 'बलिदान बैज' या पैरा स्पेशल फोर्स के रेजिमेंटल निशान को हटाने के लिए कहा है। वहीं बीसीसीआई ने इस मामले में धोनी का बचाव करते हुए इसे लेकर आईसीसी से पहले ही अनुमति लेने की बात कही है। उधर बैज चिन्ह पर विवाद होने के बाद सोशल मीडिया पर आईसीसी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। यूजर्स, आईसीसी पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए उसे क्रिकेट से जुड़े मसलों जैसे खराब अंपायरिंग पर ध्यान देने की नसीहत दे रहे हैं।

इस नियम की वजह से आईसीसी ने जताई आपत्ति

आईसीसी के नियमों के मुताबिक टीम जर्सी या किसी अन्य वस्तु पर राजनीति, धर्म या नस्लभेद आदि का संदेश अंकित नहीं होना चाहिए। बता दें कि धोनी को 2011 में पैराशूट रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि मिली थी। 2015 में उन्होंने पैरा ब्रिगेड की ट्रेनिंग ली थी। इसी वजह से उन्होंने पैरा स्पेशल फोर्स के सम्मान में वो बलिदान बैज का चिन्ह ग्लव्स पर लगाया था। पैरामिलिट्री कमांडो को यह चिह्न धारण करने का अधिकार है।

तारेक फतह ने किया धोनी का बचाव

इस मामले में पाकिस्तानी मूल के लेखक तारेक फतह ने भी धोनी का पक्ष लेते हुए आईसीसी पर अपना गुस्सा निकाला। फतह ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'क्या मजाक है, आईसीसी ने भारतीय विकेटकीपर और लेफ्टिनेंट कर्नल एमएस धोनी से अपने दस्तानों से सैन्य प्रतीक को हटाने के लिए कहा है। #धोनी कीप द ग्लव्स (धोनी दस्ताने पहले रखना) और बीसीसीआई को धोनी का समर्थन करना चाहिए। एक ऐसे विश्व कप में जहां बिना मूंछ के दाढ़ी रखने वाले इस्लामिक लोगों को बर्दाश्त किया जा रहा है, वहां धोनी के दस्ताने क्या नुकसान पहुंचाएंगे।' एक अन्य ट्वीट में फतह ने लिखा, 'आईसीसी को क्रिकेट के मैदान पर नमाज पढ़ने वाली पूरी पाकिस्तानी टीम से कोई दिक्कत नहीं है, जो यहूदियों और ईसाइयों को बदनाम करती है। लेकिन धोनी के दस्ताने उसे गलत लगते हैं।'

WTF! International Cricket Council @ICC orders Indian wicketkeeper Lt. Col. @MSDhoni to remove his Army insignia on his gloves. #DhoniKeepTheGlove & @BCCI shd back him to the hilt. In a World Cup where Islamist moustacheless beards r tolerated, Dhoni's gloves r harmless. #CWC19 — Tarek Fatah (@TarekFatah) June 6, 2019

#DhoniKeepTheGlove

Priortiest



ICC on low ICC on Dhoni's

Level umpiring Balidan batch pic.twitter.com/OtXkLbI7kw — Akashbabbar (@Akashbabbar321) June 6, 2019

ICC : Sorry we can't allow Dhoni to keep the glove



BCCI : #DhoniKeepTheGlove pic.twitter.com/p2kUDJXWGt — 🚁 (@sharukhCric) June 7, 2019

Dear ICC .. Balidan means sacrifice - the motto of the Indian Para Special forces. The spirit of sacrifice thats taken a fantastic human being like Dhoni to the top of his game. #DhoniKeepTheGlove pic.twitter.com/qKmjBU5Itm — chandan sharma (@chandan007sallu) June 7, 2019

Pic 1: ICC Don't Have Problem When One Country Represents Religious Sentiment In D Ground.



Pic 2: ICC Have Problem When One Man Is Having Their Country's Army's Sacrifice Symbol.#DhoniKeepTheGlove pic.twitter.com/9GrcbS9fdm — Rakesh J™ (@Rakesh_Msd7) June 7, 2019

Pakistan team can offer namaz in the middle of Ground but Dhoni can't wear Army Glove 👏👏



ICC hypocrisy at it's best.



Next time Indian team should also bring "puja ki thali" in middle of the field,#DhoniKeepTheGlove pic.twitter.com/8m62YkTD1h — Kejriwal Jong Un (@LagbhagSecular) June 7, 2019

Cottrell celebrates every dismissal of his with a short march and a salute to the pavilion as a tribute to the Jamaican Armed Forces but @msdhoni should not wore Army insignia on his gloves in @cricketworldcup #DoubleStandards#DhoniKeepTheGlove @BCCI @ICC pic.twitter.com/b4SY8IRlWL — JoblessCommonMan (@man_jobless) June 7, 2019

हम धोनी के साथ है धोनी ने न व्यावसायिक

नहीं धार्मिक उन्होंने शहिदो के सम्मान का

लोगों लगाया है — Binod Kumar Singh (@BinodKu62852193) June 7, 2019

ICC भी गजब का सेक्युलर निकला अक्ल के अंधो को बीच मैदान में पाकिस्तान टीम का नमाज पढ़ने में दिक्कत नहीं,, लेकिन धोनी ने 🇮🇳सेना के सम्मान में अपने ग्लब्स में बलिदानी बैच क्या लगा लिया,, तो खुजली होने लगी😤😤

BCCI, ICC को दुलत्ती लगाये और धोनी का समर्थन करे🇮🇳🇮🇳

मै धोनी के साथ हूँ। pic.twitter.com/mOvFuMtxQn — Amit Pandey (@AmitPan51018107) June 7, 2019