खेल डेस्क. वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच से पहले शनिवार रात 2 बजे तक शोएब मलिक और सानिया मिर्जा अपनी बेटी के साथ एक बार में मौजूद थे। इनके साथ पाक टीम के कुछ अन्य खिलाड़ी भी वहीं मौजूद थे। बार में मौजूद पाकिस्तानी फैन्स ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो सामने आने के बाद सानिया मिर्जा ने कहा कि क्या हम डिनर करने भी नहीं जा सकते?

भारत के खिलाफ मैच में शोएब मलिक हार्दिक पांड्या की गेंद पर शून्य पर आउट हो गए थे। मैच से पहले कैफे जाने का वीडियो सामने आने के बाद उनकी आलोचना हो रही है। वीडियो में वहाब रियाज, इमाद वसीम और इमाम उल हक भी नजर आ रहे हैं।

फैन्स ने ही शेयर किया वीडियो

मैनचेस्टर के शीशा हुक्का लाउंज और बार में कुछ पाकिस्तानी फैन्स भी थे। उनमें से ही किसी ने चंद सेकंड का वीडियो बनाया और फोटो भी ली। इसमें सानिया और शोएब साफ नजर आ रहे हैं। इसमें एक महिला भी स्मोकिंग करती नजर आती है। हालांकि, कुछ लोगों का कहना है कि वीडियो 15 नहीं बल्कि 14 जून की रात का है।

Shoaib Malik, Imad Wasim, Imam ul Haq & Wahab Riaz seen at a Shisha bar at 2am on Wilmslow Road hours before #IndiavsPakistan match. @TheRealPCB Is this why the team didn’t perform properly? #CWC19 #IndvsPak #Manchester pic.twitter.com/gBbZVj9Sij

#Pakistan cricket fans say they saw Shoaib Malik & others smoking Shisha at 2am on Wilmslow Road, few hours before match against India. @TheRealPCB @ImranKhanPTI #IndiavsPakistan #PakvsInd #IndvsPak #CWC19 #Manchester pic.twitter.com/ODfyrEHkJF

ये निजता का हनन: सानिया

सानिया ने ट्वीट में वीडियो पोस्ट करने वाले व्यक्ति से कहा, “आपने यह वीडियो हमारी इजाजत के बगैर बनाया। यह हमारी निजता का अपमान है। हमारे साथ बच्चा भी था। हम डिनर करने गए थे। क्या मैच हार जाएंगे तो खाना नहीं खाएंगे? यहां मूर्खों की मंडली है। अगली बार अच्छी कोशिश कीजिए।”

😂That’s the video you shot without asking us,disrespecting our privacy even though we had a child with us?& got told off for doing so,& u came up with this crap?FYI ‘outing’ was dinner & yes ppl are allowed to eat if they lose a match!Bunch of fools!Try better content nxt time😂 https://t.co/51gnkMWUYu