Dainik Bhaskar Jun 01, 2019, 02:07 PM IST

वर्ल्ड कप में सफर शुरू होने से पहले टीम इंडिया पहुंची 'द वुड्स'

बॉन्डिंग सेशन के दौरान इंडियन क्रिकेटर्स ने खेला पेंटबॉल गेम

खेल डेस्क. वर्ल्ड कप 2019 में टीम इंडिया पहला मैच 5 जून को साउथेम्पटन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। इसकी तैयारियों के बीच इंडियन प्लेयर्स हाल ही में मस्ती के मूड में नजर आए, जब उन्होंने पेंटबॉल (वुड्सबॉल) गेम खेला।

दरअसल, ये खिलाड़ियों के बीच बेहतर सामंजस्य और तालमेल बढ़ाने की कोशिश थी। इस दौरान कप्तान विराट कोहली समेत टीम के ज्यादातर प्लेयर्स ने पेंटबॉल ड्रेस पहनी। इस सेशन के कुछ फोटोज बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किए। हालांकि इन फोटोज को देखने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स टीम इंडिया को ट्रोल करने लगे।

विराट, शास्त्री और अन्य प्लेयर्स ने भी शेयर किए फोटोज

- टीम इंडिया के इस बॉन्डिंग सेशन के दौरान विराट, धोनी, रोहित, धवन, केदार जाधव, हार्दिक पंड्या, युजवेंद्र चहल समेत सभी क्रिकेटर्स मस्ती करते दिखे।

- इस सेशन के कुछ फोटोज कप्तान विराट कोहली और अन्य प्लेयर्स ने भी शेयर किए। इस ट्रिप पर टीम मेंबर्स के साथ सपोर्ट स्टाफ के मेंबर्स भी गए थे।

- बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किए फोटोज के साथ लिखा, 'Snapshots from #TeamIndia's fun day out in the woods. Stay tuned for more....'

- विराट कोहली ने जो फोटो शेयर किया उसके साथ लिखा, 'Fun times with the boys' वहीं कोच रवि शास्त्री ने जो फोटो शेयर किया उसके साथ लिखा, 'Day out in the woods #CWC19 #TeamIndia'

Snapshots from #TeamIndia's fun day out in the woods. Stay tuned for more..... pic.twitter.com/nKWS21LXco — BCCI (@BCCI) May 31, 2019

Fun times with the boys 😎💪🤙 pic.twitter.com/f3vAuYiRWQ — Virat Kohli (@imVkohli) May 31, 2019

Fun and play in the woods today with #TeamIndia 🇮🇳 pic.twitter.com/YbRSsBX8FP — Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) May 31, 2019

यूजर्स करने लगे ट्रोल...





Do teen match haarenge nahi jab tak aise hi faaltu masti karte rahenge. You guys have been sent to play cricket, not to enjoy a picnic! Height of entitlement. — Abhishek (@abhishaek) May 31, 2019

अरे अभ्यास कर लेओ भाइयों नही तो मुश्किल हो जाएगी घूमा घुमाई बाद मैं कर लियो, विश्व कप लयना है भाइयो.😊😊 — Manohar Lal (@Manohar22901907) June 1, 2019

ye sab to ghumne hi gaye he... — arpit gurjar (@ArpitGurjar) May 31, 2019

Practice kaun karega? — abhi (@Fake_Acc18) May 31, 2019

Tum desh k liye khelne gai ho Kya ghumne clear Bata dob — Ajay Agrawal (@AjayAgr21105642) May 31, 2019

I think U people not so serious on wc ..Semis also too tough for us . — SEKHAR (@rajsekhar031) May 31, 2019

Practice kar lo, aaj dekha na kya haal hua Pakistan ka, baad mei bahane mat marna — Rahul Bhardwaj (@rahulyu) May 31, 2019