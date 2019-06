खेल डेस्क. क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में श्रीलंकाई टीम की शुरुआत बेहद खराब रही थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच वो 10 विकेट से बुरी तरह हार गई। इसके बाद टीम की हार से निराश एक श्रीलंकाई फैन अपनी अजीब डिमांड को लेकर पेड़ पर चढ़ गया। वो टीम मैनेजमेंट से ऑलराउंडर थिसारा परेरा से ओपनिंग कराने की मांग कर रहा है। अपनी इस हरकत की वजह से रातोंरात सोशल मीडिया पर चमक गया। कमेंटेटर और पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर रसेल अरनॉल्ड ने भी इस शख्स का वीडियो शेयर किया। बाद में पुलिस ने उस शख्स को पेड़ से नीचे उतार लिया।

अरनॉल्ड ने शेयर किया वीडियो

पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर रसेल अरनॉल्ड ने जो वीडियो शेयर किया, उसमें एक शख्स पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और नीचे उतरने से इनकार कर रहा है। इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, 'श्रीलंका में एक आदमी पेड़ पर चढ़कर विरोध कर रहा है, उसकी मांग है कि श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड थिसारा परेरा को ओपनिंग करने के लिए भेजे।' इस वीडियो को शेयर करते हुए अरनॉल्ड ने लिखा, 'लाजवाब, उसे ऊपर पेड़ पर ही रहने दो।'

पहले मैच में हुई थी श्रीलंका की शर्मनाक हार

वर्ल्ड कप 2019 में श्रीलंका को उसके पहले मैच में न्यूजीलैंड ने बुरी तरह हरा दिया था। मैच में पहले बैटिंग करते हुए पूरी श्रीलंकाई टीम 16.1 ओवर में सिर्फ 137 रन पर सिमट गई थी, जिसके बाद न्यूजीलैंड ने वो मैच बेहद आसानी के साथ 10 विकेट से जीत लिया था। इस मैच में थिसारा आठवें नंबर पर बैटिंग करने उतरे थे, और 23 रन बनाकर आउट हो गए थे। अपनी टीम की खराब हालत देखने के बाद ही वो फैन पेड़ पर चढ़ गया। हालांकि ये वीडियो श्रीलंका के किस हिस्से का है, ये जानकारी अबतक सामने नहीं आ सकी है।

Awesome .... Keep him up that tree😂😂😂😂 https://t.co/4S9I117zzO