खेल डेस्क. विराट कोहली अनुष्का शर्मा के साथ शादी के बाद से ज्यादा जिम्मेदार हो गए हैं। उनका मानना है कि यह चीज उन्हें बेहतर कप्तान बनने में मदद करती है। इससे उनकी कप्तानी में सुधार आया है। उनमें एक बेहतर इंसान और खिलाड़ी के तौर पर भी सुधार हुआ है। कोहली ने यह खुलासा वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही सभी 10 टीमों के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के इतर किया।

