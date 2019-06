खेल डेस्क. वर्ल्ड कप में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को होने वाले मैच से पहले पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने एक विज्ञापन शेयर करते हुए भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की खिंचाई करने की कोशिश की। उन्होंने दोनों टीमों के बीच होने वाले मैच का जिक्र करते हुए मुकाबले के इंतजार की बात भी लिखी। इसके बाद युवराज ने भी हेडन को जवाब दिया और मैच में भारत की ओर से कड़ी टक्कर मिलने की बात कही।

हेडन विज्ञापन शेयर किया

वर्ल्ड कप के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर ने भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मैच को लेकर एक प्रोमो बनाया। इस विज्ञापन में एक भारतीय फैन वर्ल्ड कप इतिहास में भारतीय टीम की जीती दो वर्ल्ड कप ट्रॉफी (1983, 2011) दिखाकर बाकी टीमों को चिढ़ाता नजर आता है, तभी एक ऑस्ट्रेलियाई फैन वहां आ जाता है, जिसके पास उनकी टीम की जीती पांच वर्ल्ड कप ट्रॉफी (1987, 1999, 2003, 2007 और 2015) रहती हैं। इसके बाद बाकी टीमों के फैंस उस इंडियन फैन पर हंसने लगते हैं।



इस वीडियो को शेयर करते हुए हेडन ने लिखा, 'अरे युवराज, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के लिए स्टार स्पोर्ट्स भारत का ये प्रोमो बहुत बढ़िया है। क्या तुमने इसे देखा? इसके लिए तुम मेरे हाथ पर ताली मार सकते हो, आप लोगों से 9 जून को मिलते हैं।'

Hey @YUVSTRONG12 , this new @StarSportsIndia promo for ICC #CWC19 is darn good! Did you watch it? Gimme a high-FIVE for #INDvAUS mate! 😂 See you guys on June 9! 😎 🏆🏆🏆🏆🏆 V 🏆🏆 #CricketKaCrown pic.twitter.com/hqidKCQgAN

युवराज ने भी दिया जवाब

मैथ्यू हेडन के ट्वीट को देखने के बाद युवराज सिंह ने भी उन्हें जवाब दिया। युवी ने लिखा, 'हेडन अब उन पांच वर्ल्ड कप टाइटल्स को दिखाना बंद करो, भारत-ऑस्ट्रेलिया के 9 जून वाले मैच में हम आपके मुकाबले कहीं अच्छे साबित होने वाले हैं। #क्रिेकेट-का-क्राउन #ले-जाएंगे #CWC19।

Stop showing off those 5 titles, Haydos. 😏 Just to let you know, we're gonna be TWO good for you in #INDvAUS on June 9!#CricketKaCrown hum #LeJayenge!! 👊@StarSportsIndia #CWC19 https://t.co/VEWCuXdwaA