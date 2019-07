फाइनल मैच में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 242 रन का लक्ष्य दिया

मैच के दौरान ट्विटर पर यूजर्स ने लिखा, फाइनल में मजा नहीं आ रहा है

Dainik Bhaskar Jul 14, 2019, 07:48 PM IST

खेल डेस्क. वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 242 रन का लक्ष्य दिया। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 241 रन बनाए। इस बीच फाइनल मैच को लेकर ट्विटर पर तमाम तरह के मीम्स वायरल होने लगे हैं। कई यूजर्स ने ट्वीट कर मैच को बोरिंग बताया। एक ने लिखा, "फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बिना मजा नहीं आ रहा है।"

ट्विटर पर यूजर्स की प्रतिक्रिया

"इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों टीमों ने हमे हराया है इसलिए आज मैं बारिश के साथ हूं।"

"आज का मैच भी बोरिंग है और दर्शक भी।"

"आज बारिश हो जाए और फाइनल बारिश जीत जाए।"

#ENGvsNZ Pakistan captain need to coffie ,all team watch final pic.twitter.com/Bk4MctSkwW — @sidhujot (@sidhujot6) July 14, 2019