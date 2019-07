सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम बनी भारत

रोहित ने शतक लगाया, बुमराह ने 4 और पंड्या ने 3 विकेट लिए

Dainik Bhaskar Jul 03, 2019, 09:15 AM IST

खेल डेस्क. वर्ल्ड कप 2019 के 40वें मैच में भारत ने बांग्लादेश को 28 रन से हराते हुए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सात मैचों में भारत की ये 5वीं जीत रही। मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 314/9 रन (50 ओवर) बनाए थे। जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी बांग्ला टीम 286 रन (48 ओवर) पर आउट हो गई। भारत की ओर से रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह ने शानदार खेल दिखाया। इस दौरान रोहित ने जहां शतक लगाते हुए 104 रन बनाए तो वहीं बुमराह ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 4/55 विकेट झटके। हालांकि 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड तो रोहित को मिला, लेकिन दर्शकों का दिल जसप्रीत बुमराह ने ज्यादा जीता और फैन्स ने जीत का श्रेय उन्हें ही दिया। दरअसल बांग्लादेश की ओर से सातवें विकेट के लिए 66 रन की साझेदारी हो चुकी थी और भारतीय टीम खतरे में नजर आ रही थी। इसके बाद बुमराह ने सब्बीर रहमान को बोल्ड कर इस साझेदारी को तोड़ दिया और बाकी बल्लेबाज मात्र 29 रन के अंदर आउट हो गए। मैच के बाद फैन्स ने सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट्स करते हुए बुमराह की तारीफ की और उन्हें जीत का क्रेडिट दिया।

Indian cricket to Jasprit Bumrah pic.twitter.com/Fwq9y0vAcr — Akshay (@Akshay7_) July 2, 2019

Indians on seeing Bumrah be like#INDvBAN pic.twitter.com/1zyE5H0Zm2 — Sharad Kotriwala (@ModijiKaHathHai) July 2, 2019

Bumrah after Indian fans going into a hysteria mode#INDvsBAN pic.twitter.com/AogD4n5QPn — Babubhaiyaa (@Uthaleredeva92) July 2, 2019

Bumrah carrying load of bowling in death overs !!



#INDvBAN pic.twitter.com/YHv43KYVl5 — Boring... (@graphicalcomic) July 2, 2019

BUMRAH EXISTS.



EVERY INDIAN CRICKET FAN RIGHT NOW- pic.twitter.com/fl5mndkMV9 — Garima Verma (@GamzVerma) July 2, 2019