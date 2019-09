Dainik Bhaskar Sep 03, 2019, 03:36 PM IST

खेल डेस्क. आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ हुई दो टेस्ट की सीरीज को 2-0 से जीत लिया। दोनों जीत से उसे कुल 120 अंक मिले। टीम इंडिया इसके साथ ही चैम्पियनशिप की अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई। भारत टूर्नामेंट में 100 से ज्यादा अंक हासिल करने वाला पहला देश बना। अंक तालिका में दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम है, जिसके दो मैचों में 60 अंक हैं। तीसरे नंबर पर श्रीलंका है, उसके भी 60 अंक हैं। चैम्पियनशिप में ये भारत की पहली सीरीज थी, वहीं अगली सीरीज उसे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलनी है। तीन टेस्ट की इस सीरीज का पहला मैच 2 अक्टूबर से विशाखापट्टनम में खेला जाएगा।

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप अंक तालिका

12 में से सिर्फ 9 देश ही चैम्पियनशिप में खेल रहे

टेस्ट खेलने वाले 12 देशों में से टॉप की 9 टीमें ही इस चैम्पियनशिप में खेल रही हैं। आयरलैंड और अफगानिस्तान को टूर्नामेंट में खेलने का मौका नहीं मिला, जबकि जिम्बाब्वे की टीम प्रतिबंधित हो चुकी है।

हर टीम को 6-6 टेस्ट सीरीज खेलनी है

टेस्ट चैम्पियनशिप में हिस्सा ले रहीं 9 टीमें दो साल के अंतराल में 6-6 टेस्ट सीरीज खेलेंगी। इनमें से 3 घरेलू और 3 विदेशी मैदान पर होंगी। एक सीरीज में कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा 5 टेस्ट खेले जा सकते हैं। लीग राउंड के खत्म होने के बाद शीर्ष पर रहने वाली 2 टीमों के बीच इंग्लैंड में जून 2021 में फाइनल खेला जाएगा।

इस तरह तय हो रहे प्रति मैच सीरीज में अंक

टेस्ट चैम्पियनशिप के तहत होने वाली हर टेस्ट सीरीज में दोनों टीमों के बीच कुल 120 अंकों का बंटवारा किया जा रहा है। फिर चाहे अलग-अलग सीरीज में मैचों की संख्या अलग-अलग क्यों ना हो। जैसे, अगर सीरीज में पांच टेस्ट मैच हैं तो हर मैच के लिए 24 अंक हैं, वहीं अगर चार टेस्ट की सीरीज है, तो हर मैच के 30 अंक हैं। तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में एक मैच के लिए 40 और दो टेस्ट की सीरीज में प्रति मैच के लिए 60 अंक दिए जा रहे हैं। हालांकि दो साल में एक टीम को ज्यादा से ज्यादा 720 अंक ही मिल सकेंगे।

पॉइंट सिस्टम

फाइनल ड्रॉ होने पर इस तरह होगा फैसला

फाइनल मैच ड्रॉ या टाई होने पर लीग राउंड के दौरान अंक तालिका में टॉप पर रहने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाएगा। इस तरह से पहले स्थान पर रहने वाली टीम किसी तरह खिताबी मुकाबले को कम से कम ड्रॉ या टाई कराना चाहेगी। वहीं, दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम को हर हाल में जीतना होगा।

विराट ने ट्वीट कर खुशी जताई

Feels great to get win our first series in the Test Championship. 💪🏼

Thorough performance by the team overall, blessed to be a part of this special unit. 😇 pic.twitter.com/83tb8LoJNJ