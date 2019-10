Dainik Bhaskar Oct 23, 2019, 05:08 PM IST

खेल डेस्क. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप करने वाली टीम इंडिया के पेस अटैक की हर कोई तारीफ कर रहा है। उमेश यादव और मोहम्मद शमी ने साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों को क्रीज पर टिकने ही नहीं दिया। शमी ने इस बारे में कहा- एक वक्त था, जब हम विदेशी पिचों पर तेज गेंदबाजों के सामने डांस करते दिखते थे। वक्त बदल गया है। अब हम देश और विदेश में विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को डांस कराते हैं। रांची टेस्ट में 10 गेंद पर 31 रन की तूफानी पारी खेलने वाले उमेश ने इसका श्रेय कप्तान विराट कोहली को दिया।



रांची टेस्ट के बाद टीम इंडिया के विकेटकीपर ऋद्धिमान साहा ने बीसीसीआई टीवी के लिए उमेश और शमी का इंटरव्यू लिया। साहा ने शमी से पूछा- आपने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को विकेट पर डांस करा दिया। क्या महसूस करते हैं? इस पर शमी ने कहा, “अच्छा लग रहा है। पहले हम विदेशी दौरों पर डांस करते नजर आते थे। ये सच है और हम देखते आ रहे हैं कि आखिरी के तीन बल्लेबाज बैटिंग नहीं कर पाते थे। लेकिन, आज का जो टीम कल्चर और माहौल है। और जैसी बैटिंग उमेश ने की। अब हम दिखाएंगे और दो साल से दिखाते ही आ रहे हैं कि हम विपक्षियों को कैसे डांस कराते हैं। पहले भारत स्पिनर्स के लिए जाना जाता था। अब हमारे पास पेस का पॉवर है।”

तेज पारी का श्रेय विराट को

उमेश को रफ्तार और रिवर्स स्विंग की वजह से खतरनाक तेज गेंदबाज माना जाता है। लेकिन, रांची टेस्ट में उन्होंने सिर्फ 10 गेंद में 5 छक्कों के साथ 31 रन की तूफानी पारी खेली। साहा ने उमेश से पूछा- क्या आप घर में पहले ही दिवाली धमाके की तैयारी करके आए थे? जवाब में इस तेज गेंदबाज ने कहा, “यार, ऐसा सोचा नहीं था। बस इतना मन में था कि दिवाली से पहले दिवाली धमाका हो जाए तो अच्छा रहेगा। काफी टाइम बाद ये मैच मिला था। कप्तान ने छूट दी थी कि जितना तेज खेल सकते हो, उतना खेलना। नेकी और पूछ-पूछ। 10 साल पहले टेनिस बॉल क्रिकेट खेलता था। बस उसकी याद आ गई।”

