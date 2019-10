Dainik Bhaskar Oct 01, 2019, 02:31 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय टीम के लिए नंबर चार की पोजिशन बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इसी पोजिशन को लेकर पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने एकबार फिर टीम मैनेजमेंट को ताना मारा है। उनका कहना है कि भारत का टॉप ऑर्डर बहुत मजबूत है, इसलिए उन्हें नंबर 4 की जरूरत नहीं है। ये बात उन्होंने हाल ही में हरभजन सिंह के उस ट्वीट कर मुंबई टीम के बल्लेबाज सूर्य कुमार की तारीफ की थी। भज्जी ने अच्छे प्रदर्शन के बाद भी उन्हें टीम में नहीं लिए जाने पर सवाल उठाए थे।

हरभजन ने लिखा था, 'पता नहीं घरेलू क्रिकेट में काफी ज्यादा रन बनाने के बाद भी उन्हें भारतीय टीम के लिए क्यों नहीं चुना जा रहा। सूर्य कुमार कड़ी मेहनत करते रहो, तुम्हारा टाइम भी आएगा।' इस ट्वीट के साथ उन्होंने जो फोटो शेयर किया उसमें लिखा हुआ था, 'सीमित ओवर फॉर्मेट में भारत को अब भी नंबर चार बल्लेबाज की तलाश है'।

Don’t know why he doesn’t get picked for india after scoring runs heavily in domestic cricket @surya_14kumar keep working hard.. your time will come pic.twitter.com/XO6xXtaAxC