इस जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत ने कहा, हम बहुत ही अच्छा खेले। विपक्षी के खिलाफ शुरुआत से ही गोल करने में सफल रहे। मुझे लगता है कि फाइनल हमेशा ही मुश्किल होता है। हम न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले मैच में हारे थे, लेकिन उसके बाद हमने प्रैक्टिस सेशन में कमियों पर काम किया।’

India wins Men's Gold Medal match vs NZL (5-0). IND captain Harmanpreet Singh: "We played very well! We managed to score our opportunities at the start of the game."