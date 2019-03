खेल डेस्क. भारत ने सुल्तान अजलान शाह कप के पहले मैच में एशियाई चैम्पियन जापान को हरा दिया। इस मैच में भारतीय टीम ने 2-0 से जीत दर्ज की। भारत के लिए पहला गोल 24वें मिनट में वरुण कुमार ने पेनल्टी कॉर्नर से किया। उनके बाद 55वें मिनट में सिमरनजीत सिंह ने गोल कर टीम को 2-0 से जीत दिला दी। भारतीय टीम अपने दूसरे मुकाबले में रविवार को दक्षिण कोरिया से खेलेगी।

FT: 🇮🇳 2-0 🇯🇵



India emerge victorious in the opening match of the 28th Sultan Azlan Shah Cup 2019 as they restrict the @asiangames2018 Gold Medalist Japan to a 2-0 scoreline. #IndiaKaGame #SultanAzlanShahCup2019 pic.twitter.com/cMK3RTJnEq