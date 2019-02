नई दिल्ली. हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद और उपाध्यक्ष आसिमा अली के लिए शुक्रवार को एक खुशखबरी आई। मुश्ताक अहमद को एशियन हॉकी फेडरेशन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जबकि आसिमा को एक्सक्युटिव बोर्ड का सदस्य बनाया गया। इस उपलब्धि पर हॉकी इंडिया ने ट्वीट कर दोनों को शुभकामनाएं दी हैं।

Hockey India sends heartiest congratulations to Md. Mushtaque Ahmad for being elected as the Vice President of the Asian Hockey Federation on 22nd February 2019.#IndiaKaGame pic.twitter.com/SRB4o4EvVi