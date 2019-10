Dainik Bhaskar Oct 28, 2019, 03:44 PM IST

खेल डेस्क. तीन बार की ओलिंपिक चैंपियन पाकिस्तान टीम टोक्यो ओलिंपिक के क्वॉलिफायर राउंड से बाहर हो गई। नीदरलैंड के एमस्टर्डम में रविवार रात खेले गए एक मैच में मेजबान टीम ने पाकिस्तान को एकतरफा मुकाबले में 6-1 से हरा दिया। इसके एक दिन पहले दोनों टीमों का मैच 4-4 से बराबरी पर रहा था। दो मैचों की सीरीज में नीदरलैंड ने 10 जबकि पाकिस्तान ने आधे यानी 5 गोल किए।

हमारे लिए बेहद खराब दिन

मैच हारने के बाद पाकिस्तान टीम के प्लेयर्र राशिद महमूद ने कहा, “हमारे लिए यह बेहद खराब दिन है। मैच हारने के साथ ही हम अगले साल होने वाले टोक्यो ओलिंपिक के लिए क्वॉलिफाई करने में भी नाकाम हो गए हैं। हमने अच्छी शुरुआत नहीं की। जब आक्रमण का मौका मिला तो तालमेल की कमी साफ नजर आई। नीदरलैंड की टीम बेहद ताकतवर थी और वो अपने मैदान पर खेल रही थी। पाकिस्तान हॉकी का स्तर सुधारने के लिए हमें काफी मेहनत और लगन की जरूरत है।”

Pakistan Hockey team out of Tokyo Olympics as Netherlands thrashed Pakistan Hockey team by 6-1#OlympiacosBC pic.twitter.com/gVU8PuF8lG