दैनिक भास्कर Apr 21, 2020, 05:41 AM IST

चीन में कोरोनावायरस की वजह से बिगड़े हालात अब काबू में आने लगे हैं। वुहान, जहां से कोरोनावायरस पूरी दुनिया में फैला, उसे भी अब खोल दिया गया है। इस बीच, अपनी ताकत दिखाने के लिए चीन का एक रियल स्टेट ग्रुप एवरग्रांड दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम बनाने जा रहा है। इसके निर्माण में 1.7 बिलियन डॉलर( करीब 13 हजार करोड़) रुपए खर्च होंगे। इसकी दर्शक क्षमता 1 लाख होगी। फिलहाल, बार्सिलोना का कैम्प नाऊ दुनिया का सबसे बड़ा क्लब फुटबॉल स्टेडियम है। इसमें 99,354 दर्शक बैठ सकते हैं।

ग्वांगझू में तैयार हो रहा स्टेडियम 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। बीते गुरुवार को ग्वांगझू में इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। यह चीन के फुटबॉल क्लब ग्वांगझू एवरग्रांड का होम ग्राउंड होगा। निर्माण कार्य में जुटी रियल स्टेट कंपनी एवरग्राउंड के अध्यक्ष शिया हुजैन ने बताया कि हमारा लक्ष्य ऐसी इमारत बनाना है, जिसकी तुलना सिडनी के ओपेरा हाउस और दुबई के बुर्ज खलीफा से हो। यह स्टेडियम दुनिया में चीनी फुटबॉल की नई पहचान बनेगा। मुझे उम्मीद है कि 2023 के एशियन कप की ओपनिंग सेरेमनी इसी में होगी। फिलहाल एवरग्रांड क्लब का घरेलू मैदान तियान्हे स्टेडियम है। इसकी दर्शक क्षमता 60 हजार है। टीम 2011 से यहां प्रैक्टिस कर रही है।

Chinese side Guangzhou Evergrande have begun construction on their new 100,000-seat stadium, at an estimated cost of $1.7 billion 🤯🌸 pic.twitter.com/AWXLuZNtxy