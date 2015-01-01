पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Sports
  • ACB Announces Formation Of Women's Cricket Team, 25 Women To Be Given Central Contract

अफगानिस्तान का ऐतिहासिक फैसला:ACB का महिला क्रिकेट टीम बनाने का ऐलान, 25 महिलाओं को दिया जाएगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट

काबुल35 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए महिला क्रिकेट टीम बनाने की घोषणा की।

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए महिला क्रिकेट टीम बनाने की घोषणा की है। बोर्ड ने कहा कि वे 25 महिला क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने जा रहे हैं। ACB के मीडिया मैनेजर हिकमत हुसैन ने स्पोर्ट्स वेबसाइट क्रिकबज से पुष्टि की।

40 महिलाओं को दी गई क्रिकेट की ट्रेनिंग

ACB ने 17 अक्टूबर से महिला क्रिकेटर्स के लिए ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया था। यह कैंप ACB इनडोर एकेडमी और काबुल इंटरनेशनल स्टेडियम में लगाई गई थी। जिसमें सभी महिलाओं को बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और फिजिकल फिटनेस को लेकर ट्रेनिंग दी गई।

40 में से 25 महिला क्रिकेटर्स को दिया जाएगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट

ट्रेनिंग कैंप के खत्म होने के बाद बोर्ड ने कहा कि 40 में से उन 25 महिलाओं को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे, जो देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ACB ने कहा, 'हम महिला क्रिकेटर्स को प्रशिक्षित करने के लिए और ट्रेनिंग कैंप्स लगाएंगे। प्लेयर्स को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर नेशनल टीम में शामिल किया जाएगा।'

इससे पहले 4 अक्टूबर को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष फरहान युसेफजाई ने CEO रहमतुल्ला कुरैशी के साथ वर्चुअल मीटिंग भी की थी। जिसमें उन्होंने महिलाओं की क्रिकेट टीम बनाने पर जोर दिया था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- समय आपके पक्ष में है। इसलिए इसका बेहतर सदुपयोग करें। पिछले कुछ समय से जिन कामों में रुकावट आ रही थी, आज वह बहुत ही सहज व आसान तरीके से हल हो जाएंगे। वस्त्र, आभूषण जैसी खरीदारी में भी समय व्यत...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें