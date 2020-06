दैनिक भास्कर Jun 06, 2020, 06:57 PM IST

अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद खेल जगत एकजुट होता दिख रहा है। अमेरिका में कई फुटबॉल खिलाड़ियों ने राष्ट्रगान के दौरान घुटने पर बैठकर विरोध जताया। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इसे गलत बताते हुए कहा कि यह राष्ट्रध्वज का अपमान है। इस पर अब अमेरिकी नेशनल फुटबॉल लीग (एनएफएल) के कमिश्नर ने रोजर गुडेल ने कहा कि खिलाड़ियों को विरोध की इजाजत मिलनी चाहिए।

गुडेल ने कहा कि शांति पूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों की बात नहीं सुनकर हम ठीक नहीं कर रहे हैं। उनके इस बयान के बाद कई खिलाड़ियों ने एनएफएल से नस्लवाद और अमेरिकी पुलिस की क्रूरता पर सख्त रुख अपनाने की अपील की।

‘अश्वेत का जीवन भी मायने रखता है’

एक वीडियो में गुडेल ने कहा, ‘‘नेशनल फुटबॉल लीग का मानना है कि अश्वेत का जीवन भी मायने रखता है। देशभर में विरोध सदियों की खामोशी, असमानता और अश्वेत खिलाड़ियों, कोच, प्रशंसकों और कर्मचारियों के उत्पीड़न के प्रतीक हैं। मैं उन खिलाड़ियों तक जाऊंगा, जिन्होंने अपनी आवाज उठाई है और हम अन्य कई सुधार कर सकते हैं।’’

एनएफएल ने पहले खिलाड़ियों को घुटने टेक कर प्रदर्शन पर बैन लगा दिया था। प्रदर्शन का यह तरीका सबसे पहले 2016 में कॉलिन कैपरनिक ने शुरू किया था।

राष्ट्रगान के दौरान घुटने पर बैठना ठीक नहीं

ट्रम्प ने राष्ट्रगान के दौरान घुटने टेकने का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘हमें सीधे और लंबे समय तक खड़े रहना चाहिए। सलामी के साथ या दिल पर हाथ रखकर। आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन हमारे महान अमेरिकी ध्वज का नहीं।

...We should be standing up straight and tall, ideally with a salute, or a hand on heart. There are other things you can protest, but not our Great American Flag - NO KNEELING!