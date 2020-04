दैनिक भास्कर Apr 06, 2020, 08:08 AM IST

खेल डेस्क. पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुके कोरोनावायरस के कारण विश्व की एक तिहाई आबादी अपने घरों में कैद है। भारत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया है। ऐसे में खेल जगत के दिग्गज अपने घर में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। फ्री टाइम में वे सोशल मीडिया पर भी एक्टिव होते हैं और अपने फैन्स को कोरोना से लड़ने का संदेश देते नजर आते हैं। ऐसी ही प्रैक्टिस की कुछ तस्वीरें और वीडियो ओलिंपियन तीरंदाज दीपिका कुमारी और अतानु दास के सामने आए हैं।

दीपिका और अतानु दास लॉकडाउन के कुछ घंटे पहले पुणे से कोलकाता पहुंचे थे। उन्होंने बताया-हमने पहले की तरह अपना रूटीन बनाकर रखा है। दिन की शुरुआत मेडिटेशन-योगा से होती है। घर में 10 मीटर का पोर्टेबल रेंज बनाया है। इसमें हम प्रैक्टिस करते हैं। दोनों ने 2018 में सगाई की थी। दीपिका-अतानु ने ओलिंपिक के लिए मिक्स्ड डबल्स का टिकट हासिल कर लिया है।

We fight corona, stayed at home but active with our passion. Stay fit during the lockdown as well.#worldarchery #indianarcheryteam #stayathome #stayfit #kiranrijiju #JaiHind pic.twitter.com/JrAHr4JrcN