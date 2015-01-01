पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Sports
  • Australian Open Set To Be Pushed Back Due To Covid 19 Protocols In The Country

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

ऑस्ट्रेलियन ओपन में हो सकती है देरी:कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से जनवरी 2021 की जगह फरवरी या मार्च में टूर्नामेंट कराने की तैयारी

मेलबर्न26 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
ऑस्ट्रेलियन ओपन फिलहाल अगले साल 18 जनवरी से 31 जनवरी के बीच खेला जाना है।

अगले साल जनवरी में होने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन पर भी कोरोना की वजह से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अखबार के हवाले से न्यूज एजेंसी ने शनिवार को बताया कि देश में कोविड-19 प्रोटोकॉल की वजह से टेनिस टूर्नामेंट को जनवरी की जगह फरवरी या मार्च में कराया जा सकता है।

सांसद बोले- अभी समय तय नहीं
अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया के सांसद डेनियल एंड्रयूज ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि अगले साल के शुरुआती दौर में ही हम ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन कराएंगे। उन्होंने बताया कि अभी उसके निर्धारित समय और अरेंजमेंट के बारे में कुछ भी पूरी तरह तय नहीं हो पाया है। हालांकि ऑर्गनाइजर्स की ओर से अब तक इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया है।

18 जनवरी से होना था टूर्नामेंट
ऑस्ट्रेलियन ओपन अगले साल 18 जनवरी से 31 जनवरी के बीच खेला जाना है। कोरोना के बीच ऑस्ट्रेलियन ओपन को तय समय पर कराने को लेकर टेनिस ऑस्ट्रेलिया के अलावा प्रशासन और राजनेता भी पूरी ताकत लगा रहे हैं।

इससे पहले एंड्रयूज ने कहा था कि टेनिस ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद है कि दिसंबर के मिड में प्लेयर्स को क्वारैंटाइन में ट्रेनिंग करने की अनुमति जल्द ही विक्टोरियन और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट दे देगी।

ऑस्ट्रेलियन ओपन होस्ट करने के लिए 3 टेनिस कोर्ट तैयार
ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए मेलबर्न पार्क में 3 कोर्ट तैयार किए जा रहे हैं। जिसमें रोड लेवर एरेना सबसे बड़ा है। इसमें 15,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। वहीं, मेलबर्न एरेना में 9,646 लोगों के बैठने की क्षमता है। जबकि, मार्ग्रेट कोर्ट एरेना में 7,500 लोगों के बैठने की क्षमता है।

जोकोविच ने सबसे ज्यादा 8 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता
सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने सबसे ज्यादा 8 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब अपने नाम किया है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया के रॉय इमरसन और स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने 6-6 बार ये खिताब अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया के जैक क्रॉफोर्ड और केन रोजवेल ने 4-4 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकॉमेडियन भारती और उनके पति को NCB ने हिरासत में लिया, ड्रग्स लेने का आरोप; भारती के 3 घरों पर रेड - महाराष्ट्र - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें