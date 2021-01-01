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भास्कर इंटरव्यू:ऑस्ट्रेलियन ओपन के सिंगल्स में एकमात्र भारतीय सुमित नागल ने कहा- टूर्नामेंट काफी कठिन, हर चीज के लिए अनुमति लेनी पड़ती है

चंडीगढ़एक घंटा पहले
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ऑस्ट्रेलिया ओपन 8 फरवरी से शुरू होना है। सुमित नागल को इस बार मेन ड्रॉ में एंट्री मिली है। - Dainik Bhaskar
ऑस्ट्रेलिया ओपन 8 फरवरी से शुरू होना है। सुमित नागल को इस बार मेन ड्रॉ में एंट्री मिली है।

कोविड-19 के बीच ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए टेनिस कोर्ट तैयार है। हर खिलाड़ी मुश्किलों के बीच अपनी तैयारी कर रहा है। साल के पहले ग्रैंड स्लैम की शुरुआत 8 फरवरी से होगी और फैंस इसे सोनी टेन-3 पर हिंदी में देख सकते हैं। भारत के नंबर-2 खिलाड़ी सुमित नागल इसके पुरुष सिंगल्स में खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। वे चुनौतियों का सामना करते हुए तैयारी कर रहे हैं। पेश हैं उनके साथ बातचीत के अंश...

इस बार का ग्रैंड स्लैम पहले से कितना अलग है?
सब कुछ बदल गया है। दो घंटे की टेनिस प्रैक्टिस करने के बाद डेढ़ घंटे खाने और रूम में जाने के लिए मिलते हैं। सब कुछ तय है। लिफ्ट के इस्तेमाल के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती है। 4 लोगों को ही एक साथ कोर्ट पर जाने की परमिशन है। टॉयलेट ब्रेक में भी हमारे साथ कोई ऑफिशियल रहता है। आप 2 घंटे के स्लॉट से पहले या बाद में नहीं जा सकते। ट्रेनिंग के बाद कोर्ट सैनिटाइज होता है।

ये सब कितना चुनौतीपूर्ण रहा? खुद को तैयार करना कितना मुश्किल था?
बायो-बबल मेंं कुछ समय के लिए रह सकते हैं। लगातार 8-9 महीने इसी तरीके से रहना आसान नहीं है। मैं लकी हूं कि मुझे ट्रेनिंग का मौका मिल रहा है। कुछ ही हफ्तों में मैंने तैयारी की है।

आपकी जर्नी मुश्किल रही है। किससे ज्यादा सपोर्ट मिला?
शुरुआत में परिवार व कोच ने मुझे इंटरनेशनल प्लेयर के रूप में तैयार होने में काफी मदद की। लेकिन पिछले दो सालों में मुझे वित्तीय संकट का भी सामना करना पड़ा। विराट कोहली फाउंडेशन ने मुझे सपोर्ट किया।

फेडरर के साथ मैच के बाद करिअर में क्या बदलाव आया?
मैंने उस मैच का पूरा मजा लिया और हर लम्हे में अच्छा गेम खेला। मेरे साथ वे कई खिलाड़ियों के आदर्श हैं। मैं उन खिलाड़ियों के खिलाफ खेलना पसंद करता हूं जो टॉप-10 में हैं। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है।

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