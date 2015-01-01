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सिराज के फैसले की तारीफ:BCCI ने कहा- सिराज को पिता के इंतकाल के बाद वापस आने को कहा, पर देश की खातिर उन्होंने इनकार कर दिया

कोलकाता8 मिनट पहले
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टेस्ट टीम में शामिल तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (26) के पिता मोहम्मद घोस (53) का शुक्रवार को हैदराबाद में इंतकाल हो गया था। वे काफी समय से फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे थे।

BCCI सेक्रेटरी जय शाह ने शनिवार को मोहम्मद सिराज के पिता के इंतकाल के बाद भी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रुकने के फैसले की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सिराज को इस दुख की घड़ी में अपने घर, अपने परिवार के पास वापस आने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने नेशनल ड्यूटी की खातिर वापस आने से इनकार कर दिया।

टेस्ट टीम में शामिल तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (26) के पिता मोहम्मद घोस (53) का शुक्रवार को हैदराबाद में इंतकाल हो गया था। वे काफी समय से फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे थे।

बोर्ड ने दी श्रद्धांजलि
बोर्ड की मीडिया रिलीज में शाह ने कहा कि बोर्ड ने सिराज के साथ चर्चा की और उन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए वापस आने का विकल्प दिया। लेकिन उन्होंने भारतीय दल के साथ अपने दायित्वों को निभाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि बोर्ड इस दुख के समय में उनके और उनके परिवार के साथ है।

गांगुली ने भी सराहा
बोर्ड प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने भी शुक्रवार को ट्वीट कर सिराज के फैसले की सराहना की और उनके प्रति सांत्वना व्यक्त की। उन्होंने ट्वीट किया कि सिराज को इस दुख के क्षणों से बाहर निकलने की शक्ति मिले। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनकी सफलता की कामना करता हूं। शानदार व्यक्तित्व।

मैं पिता का सपना पूरा करूंगा: सिराज
सिराज ने 7 साल की उम्र में अपने बड़े भाई को भी खो दिया था। उन्होंने कहा, ‘‘पिता की हमेशा एक ही इच्छा थी और वे हमेशा यही कहते थे कि मेरा बेटा देश का नाम रोशन करेगा। मैं पिता की इच्छा पूरी करूंगा।’’

पिता ने रिक्शा चलाकर मेरा सपना पूरा किया
हैदराबाद की छोटी सी बस्ती टोली चौकी से आने वाले सिराज ने कहा, ‘‘मैं जानता हूं कि पिता ने मेरा सपना पूरा करने के लिए काफी मेहनत की है। वे रिक्शा चलाते थे। उनके इंतकाल की खबर मेरे लिए बड़ा झटका है। मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपोर्ट खो दिया।’’

IPL में सिराज ने 35 मैच में 39 विकेट लिए
सिराज ने 2016-17 के रणजी सीजन में 41 विकेट लिए थे। इसके बाद उन्हें IPL में सनराइजर्स हैदराबाद ने 2.6 करोड़ रुपए में खरीदा था। सिराज ने लीग में 35 मैच खेले, जिसमें 39 विकेट लिए हैं। उन्होंने टीम इंडिया के लिए 3 टी-20 में 3 विकेट लिए। सिराज ने एक वनडे भी खेला, जिसमें कोई विकेट नहीं ले सके।

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