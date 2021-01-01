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BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स:ताइजू यिंग ने मरीन को हराकर जीता वुमन्स सिंगल्स का खिताब; मेन्स फाइनल में एंटोन्सेन ने एक्सेलसन को हराया

बैंकॉक8 मिनट पहले
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बैडमिंटन वर्ल्ड टूर फाइनल में ताई त्ज़ु-यिंग ने ओलिंपिक चैम्पियन कैरोलिना मरीन को हराकर पिछले दो हार का बदला ले लिया। मरीन और यिंग पिछले तीन हफ्ते में तीसरी बार फाइनल में आमने- सामने थी। - Dainik Bhaskar
बैडमिंटन वर्ल्ड टूर फाइनल में ताई त्ज़ु-यिंग ने ओलिंपिक चैम्पियन कैरोलिना मरीन को हराकर पिछले दो हार का बदला ले लिया। मरीन और यिंग पिछले तीन हफ्ते में तीसरी बार फाइनल में आमने- सामने थी।

बैंकॉक में खेले जा रहे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (BWF) वर्ल्ड टूर फाइनल्स में वर्ल्ड नंबर-1 ताइजू यिंग ने वुमन्स सिंगल्स के खिताब पर कब्जा जमाया। उन्होंने फाइनल में ओलिंपिक चैम्पियन कैरोलिना मरीन को 14-21, 21-7, 21-19 से हराया। वहीं, मेन्स सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर-2 एंडर्स एंटोन्सेन ने वर्ल्ड नंबर-1 विक्टर एक्सेलसन को हराकर खिताब पर कब्जा किया। एंटोन्सेन ने एक्सेलसन को 21-16, 5-21, 21-17 से हराया।

ताइजू यिंग और मरीन के बीच एक महीने के अंदर यह तीसरा फाइनल था। ताइजू ने मरीन से पिछले दो हार का बदला भी ले लिया। इससे पहले मरीन ने ताइजू को योनेक्स थाईलैंड ओपन और टोयोटा थाईलैंड ओपन में हराया था।

लगातार तीसरा खिताब नहीं जीत सके एक्सेलसन
​​​​​​​मेन्स सिंगल्स में डेनमार्क के एंटोन्सेन ने हमवतन एक्सेलसन को लगातार तीसरा खिताब नहीं जीतने दिया। इससे पहले एक्सेलसन ने योनेक्स थाईलैंड ओपन के फाइनल में 7वें वरीयता प्राप्त हॉन्गकॉन्ग के एंगुस एन की लोंग को हराया था। वहीं, टोयोटा थाईलैंड ओपन में उन्होंने हांस क्रिश्चन को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया था।

ली शू ही और शिन सेउंग-चान ने वुमन्स डबल्स का खिताब जीता
वुमन्स डबल्स में वर्ल्ड नंबर-4 ली शू ही और शिन सेउंग-चान ने वर्ल्ड नंबर-6 किम सो-योंग और कोंग ही-योंग की जोड़ी को 21-15, 26-24, 21-19 से हराया। वहीं, मेन्स डबल्स में वर्ल्ड नंबर-7 ली यंग और वांग ची लीन की जोड़ी ने इंडोनेशिया के मोहम्मद अहसान और हेंड्रा सेतियावान को 21-17, 23-21 से हराया। यह मैच 37 मिनट तक चला।

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