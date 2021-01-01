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BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स आज से:पहले दिन सिंधु का मुकाबला वर्ल्ड नंबर-1 ताइजू यिंग से; मेन्स सिंगल्स में एंटोन्सेन से भिड़ेंगे श्रीकांत

बैंकॉक37 मिनट पहले
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BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में वुमन्स सिंगल्स में पीवी सिंधु और मेन्स सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करेंगे। (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar
BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में वुमन्स सिंगल्स में पीवी सिंधु और मेन्स सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करेंगे। (फाइल फोटो)

बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (BWF) वर्ल्ड टूर फाइनल्स की शुरुआत आज से बैंकॉक में होने जा रही है। टूर्नामेंट में भारत के 2 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। वुमन्स सिंगल्स में पीवी सिंधु और मेन्स सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करेंगे।

पहले राउंड में आज सिंधु का मुकाबला चीनी ताइपे की वर्ल्ड नंबर-1 ताइजू यिंग से होगा। वहीं, श्रीकांत डेनमार्क के एंडर्स एंटोन्सेन से भिड़ेंगे। एंटोन्सेन ने टोयोटा थाईलैंड के सेमीफाइनल में पहुंचे थे, जहां उन्हें हान्स क्रिश्चियन के हाथों हार का सामना करना पड़ा था।

वर्ल्ड नंबर-7 सिंधु और वर्ल्ड नंबर-1 ताइजू आमने-सामने
वर्ल्ड नंबर-7 सिंधु को वुमन्स सिंगल्स के ग्रुप-B में रखा गया है। इसे ग्रुप ऑफ डेथ भी कहा जा रहा है। इस ग्रुप में सिंध और ताइजू यिंग के अलावा थाईलैंड की रातचानोक इंतानोन और पोर्नपावी चोचुवोंग हैं। सिंधु को पिछले टूर्नामेंट टोयोटा थाईलैंड ओपन में इंतानोन के हाथों ही क्वार्टरफाइनल में हार का सामना करना पड़ा था।

वुमन्स सिंगल्स ग्रुप A: करोलिना मरीन (स्पेन), आन से यंग (साउथ कोरिया), मिचेल ली (कनाडा), इवगेनिया कोसेत्सकेया (रूस)

वुमन्स सिंगल्स ग्रुप B: ताइजू यिंग (चीनी ताइपे), रातचानोक इंतानोन (थाईलैंड), पोर्नपावी चोचुवोंग (थाईलैंड), पीवी सिंधु (भारत)

मेन्स सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत को मिला आसान ग्रुप
मेन्स सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर-14 भारत के श्रीकांत को आसान ग्रुप मिला है। उनके ग्रुप में डेनमार्क के एंडर्स एंटोन्सेन ही इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, जो फॉर्म में हैं।

मेन्स सिंगल्स ग्रुप A: विक्टर एक्सेलसन (डेनमार्क), चाउ तिएन चेन (चीनी ताइपे), ली जी जिया (मलेशिया), एंथोनी गिंटिंग (हॉन्गकॉन्ग)

मेन्स सिंगल्स ग्रुप B: एंडर्स एंटोन्सेन (डेनमार्क), वांग त्जू वेई (चीनी ताइपे), किदंबी श्रीकांत (भारत), एंग का लोंग (हॉन्गकॉन्ग)

श्रीकांत ने टोयोटा थाईलैंड ओपन से नाम वापस लिया था
भारत के टॉप मेन्स बैडमिंटन प्लेयर श्रीकांत हाल ही में हुए योनेक्स थाईलैंड ओपन और टोयोटा थाईलैंड ओपन में कुछ खास नहीं कर सके थे। चीन और जापान के कई शटलर ने कोरोना की वजह से थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया था। इस वजह से श्रीकांत टॉप-8 रैंकिंग में बने रहने में कामयाब हो सके और फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया।

सिंधु ने भाग्य भरोसे BWF के लिए क्वालिफाई किया
वर्ल्ड चैम्पियन पीवी सिंधु भी BWF फाइनल्स में जगह बनाने में कामयाब हुईं। सिंधु की वर्ल्ड रैंकिंग 7 और टूर रैंकिंग 10 है। सिंधु के लक ने भी उनका साथ दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि टूर रैंकिंग में टॉप-8 में थाईलैंड की 3 और जापान की नोजोमी ओकुहारा हैं। BWF फाइनल्स में एक देश से सिर्फ 2 टॉप खिलाड़ी ही क्वालिफाई कर सकते हैं।

पिछले 2 टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं कर सकी हैं सिंधु
वहीं, ओकुहारा पहले ही BWF फाइनल्स से अपना नाम वापस ले चुकी हैं। इस वजह से सिंधु BWF फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब रहीं। सिंधु योनेक्स थाईलैंड ओपन के पहले राउंड और टोयोटा थाईलैंड ओपन के क्वार्टरफाइनल में हारकर बाहर हो गई थीं।

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