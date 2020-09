Hindi News

सीएसके मुश्किल में: तीन में से दो मैच हारने के बाद चेन्नई के फैन्स को सुरेश रैना याद आए; टीम सीईओ बोले- रैना का आना नामुमकिन, वो वापस मर्जी से गए

फाइल फोटो सुरेश रैना आईपीएल में विराट कोहली के बाद दूसरे बल्लेबाज है, जिन्होंने 5000 से रन बनाए हैं।

दिल्ली के खिलाफ चेन्नई की बैटिंग एक बार फिर फ्लॉप रही थी, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज 10 ओवर में 47 रन ही बना सके थे

आईपीएल में विराट कोहली के बाद सुरेश रैना दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, सुरेश रैना ने 5368 रन बनाए हैं

आईपीएल सीजन-13 के एक मैच में शुक्रवार रात दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 44 रन से हरा दिया। टॉस चेन्नई ने जीता और दिल्ली से पहले बैटिंग करने को कहा। दिल्ली ने 175 रन बनाए। जवाब में चेन्नई 7 विकेट पर 131 रन ही बना सकी। दिल्ली के खिलाफ चेन्नई की बैटिंग एक बार फिर फ्लॉप रही। ओपनर फिर अच्छी शुरुआत नहीं दिला सके। शेन वॉटसन (14) और मुरली विजय (10) फ्लॉप रहे। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज 10 ओवर में 47 रन ही बना सके थे। फाफ डु प्लेसिस (43) के अलावा कोई बल्लेबाज रन नहीं बना सका। केदार जाधव ने 26, एमएस धोनी ने 15 और रविंद्र जडेजा 12 रन ही बना सके। चेन्नई के 4 विकेट 98 रन पर गिर गए थे।

शुक्रवार को दिल्ली से चेन्नई के हार के बाद फैन्स को सुरेश रैना याद आए। तीन मैचों में धोनी की टीम की यह दूसरी हार है। दिल्ली से पहले राजस्थान से हार गए थे। फैन्स ने सुरेश रैना को वापस बुलाने की मांग कर दी। सुरेश रैना टीम के साथ यूएई गए थे। लेकिन वह पारिवारिक कारणों से वापस आ गए थे। इन दिनों सुरेश रैना कश्मीर में है और सोशल मीडिया पर वह अपनी फोटो डालते रहते हैं।

सीईओ ने क्या भरोसा दिलाया

रैना को वापस बुलाने की मांग पर टीम के सीईओ काशी विश्वनाथन ने कहा है- रैना का आना नामुमकिन है। वह अपनी मर्जी से गए हैं। उन्होंने फैन्स को यह भरोसा दिलवाया कि टीम आईपीएल में वापसी करेगी और फैन्स के चेहरों पर मुस्कान वापस लौटाएगी। उन्होंने कहा “ हमें क्रिकेट की दुनिया में अच्छे फैन्स का सपोर्ट मिला है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि टीम मजबूती के साथ वापसी करेगी। यह एक खेल है। इसमें अच्छे दिन और बुरे दिन होते हैं। लेकिन टीम को पता है कि आपके मुस्कान को वापस लाने के लिए उन्हें क्या करने की जरूरत है।

एक फैन्स ने ट्वीट कर कहा प्रत्येक सीएसके फैन्स आपको(रैना) मिस कर रहे हैं। सभी दिल से आपकी वापसी चाहते हैं कम बैक सुरेश रैना।

Every csk fans are missing him hardly #ComeBackMrIPL @ImRaina https://t.co/ox4lQUKew5

— Amith Anthony (@AmithAnthony5) September 26, 2020

वहीं एक फैन्स ने पोस्ट किया टॉप ऑर्डर में कोई बायें हाथ का बल्लेबाज नहीं है। ऐसे में किसी भी टीम के लिए मुश्किल हा सकती है। टी 20 बाएं हाथ का खेल है। वह (रैना) आवश्यकता पड़ने पर बड़े शॉट्स खेल कर पारी की शुरुआत कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से उसकी (रैना) की याद आती है-- टीम उनके बिना बैलेंस नहीं होती।

With no left hander in top order it is difficult for any team and T20 is a game of left-handers..... @ImRaina can anchor the innings at the same time he can go for big shots if required... We @ChennaiIPL clearly miss him... Team is completely imbalanced without him... #yellove

क्यों याद आए सुरेश रैना

आईपीएल में विराट कोहली के बाद सुरेश रैना दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। सुरेश रैना ने 193 मैचों में 33.34 की औसत से 5368 रन बनाए हैं। वहीं विराट कोहली 179 मैचों में 37.42 की औसत से 5427 रन बनाए हैं।