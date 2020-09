Hindi News

On Chennai's Flop Batting, Sehwag Said In The Next Match He Will Have To Come Up With Glucose; Rohit Sharma Said I Have Brought 9 Bats In IPL

धोनी की टीम पर तंज: चेन्नई की फ्लॉप बैटिंग पर सहवाग ने कहा-अगले मैच में उन्हें ग्लूकोज चढ़वाकर आना पड़ेगा; रोहित शर्मा बोले- आईपीएल में 9 बैट लेकर आया हूं

दुबई 17 मिनट पहले



आईपीएल सीजन-13 के एक मैच में शुक्रवार रात दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 44 रन से हरा दिया। चेन्नई के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज 10 ओवर में 47 रन ही बना सके थे।

आईपीएल सीजन-13 के एक मैच में शुक्रवार रात दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 44 रन से हरा दिया। टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने चेन्नई को 176 रन का टारगेट दिया। जवाब में चेन्नई 7 विकेट पर 131 रन ही बना सकी। तीन मैचों में धोनी की टीम की यह तीसरी हार है। चेन्नई के हार के बाद पूर्व ओपनर सहवाग ने टिप्पणी में चेन्नई की फ्लॉप बैटिंग पर तंस कसते हुए कहा- अगले मैच में चेन्नई के बल्लेबाजों को बैटिंग के लिए ग्राउंड पर जाने से पहले ग्लूकोज चढ़ाकर उतरना चाहिए।

Chennai ke batsman simply not getting going. Glucose chadwaake aana padega next match se batting karne.

— Virender Sehwag (@virendersehwag) September 26, 2020

सहवाग को ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के साथ मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर फिर टीम को अच्छी शुरुआत नहीं दिला सके। शेन वॉटसन (14) और मुरली विजय (10) फ्लॉप रहे। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज 10 ओवर में 47 रन ही बना सके थे। फाफ डु प्लेसिस (43) के अलावा कोई बल्लेबाज रन नहीं बना सका। केदार जाधाव ने 26, एमएस धोनी ने 15 और रविंद्र जडेजा ने 12 रन ही बना सके। चेन्नई की 4 विकेट 98 रन पर गिर गए थे।

धोनी ने कहा- अच्छा नहीं खेल पाए

मैच के बाद धोनी ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि यह हमारे लिए अच्छा मैच था। विकेट धीमी हो गई थी। ओस भी नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है कि बल्लेबाजी में कमी रही। यह चिंता की वजह है। हमारे पास सात दिन का वक्त है। इसमें कमियों पर विचार करना होगा। इसके बाद बेहतर बदलाव के साथ मैदान में उतरेंगे।

रोहित ने कहा- सामान्य तौर पर उनका बैट चार से पांच महीना चलता है

मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा ने कहा- यूएई में आईपीएल में खेलने के लिए 9 बैट लेकर आए हैं। आमतौर पर उनका बैट चार से पांच महीना चलता है। लेकिन टी-20 में डेढ़ से 2 महीना तक चलता है। परंतु टी-20 में ज्यादा शॉट खेलते होते हैं। ऐेसे में बैट के टूटने और खराब होने की संभावना ज्यादा होती है। वहीं आईपीएल काफी लंबा चलेगा। साथ ही अभी कोरोना का समय चल रहा है। एेसे में अगर बैट टूट जाता है तो मंगावाने में काफी परेशानी हो सकती थी। क्योंकि कोरोना के कारण कुरियर देर से पहुंचती। इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखते हुए 9 बैट लेकर यूएई आए हैं। रोहित ने कोलकाता नाइटराइडर्स के साथ खेले मैच में नाबाद 80 रन बनाए थे।