दैनिक भास्कर Jun 07, 2020, 01:22 PM IST

आयरलैंड के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (एमएमए) खिलाड़ी कोनोर मैकग्रेगर ने संन्यास की घोषणा कर दी। यह चार साल में तीसरा मौका है, जब मैकग्रेगर ने खेल को अलविदा कहने की बात कही है।

उन्होंने मां के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर ट्वीट करते हुए कहा- मैंने फाइटिंग से संन्यास लेने का फैसला लिया है। अद्भुत यादों के लिए आप सभी का शुक्रिया। यह लास वेगास में मां के साथ मेरी वर्ल्ड टाइटल जीतने के बाद की तस्वीर है। अपने सपनों का घर बनाइए। मैं आप सभी से प्‍यार करता हूं। जिस भी चीज की आप ख्‍वाहिश करें, वो आपको मिले।

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ