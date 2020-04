सानिया मिर्जा ने यूथफीड इंडिया के साथ मिलकर एक हफ्ते में 1.25 करोड़ का फंड इकट्ठा किया

दुनियाभर में कोरोनावायरस से 8 लाख 58 हजार से ज्यादा संक्रमित, करीब 42 हजार की मौत हो चुकी

दैनिक भास्कर Apr 01, 2020, 09:33 AM IST

खेल डेस्क. कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए दुनियाभर में सभी खिलाड़ियों ने एकजुटता दिखाते हुए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। इसी क्रम में भारतीय फुटबॉलर्स ने भी प्रधानमंत्री राहत कोष में दान की राशि जमा कराई है। इससे पहले क्रिकेटर रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, बीसीसीआई और गौतम गंभीर समेत अन्य खिलाड़ियों ने भी मदद की है। वहीं, पूर्व भारतीय स्पिनर और कोच अनिल कुंबले ने भी दान दिया है। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘कोविड-19 को बोल्ड करने के लिए हमें एकजुट होना है और इसके खिलाफ जंग लड़नी है।’’

दुनियाभर में कोरोनावायरस से 8 लाख 58 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। अब तक 42 हजार 140 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में एक दिन में 770 लोगों की जान गई है। यहां अब तक तीन हजार 889 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, भारत में बुधवार सुबह तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 1400 के पार हो गई है। इनमें से 1238 एक्टिव केस हैं और 124 ठीक हो चुके हैं। 35 लोगों की मौत हुई है।

‘हम हमेशा देने से ज्यादा पा सकते हैं’

भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री ने ट्वीट किया, ‘‘हम हमेशा देने से ज्यादा पा सकते हैं। यही कारण है कि जरूरत के समय में राष्ट्रीय टीम के हम सभी खिलाड़ी एक साथ आए हैं। हम सभी ने पीएम-राहत कोष राशि जमा कराई है। हम यहां (ट्विटर पर) इसके बारे में बात इसलिए कर रहे हैं ताकि यह अन्य ऐसे लोग भी दान करें, जो सक्षम हैं।’’

We’ve always received more than we can give. Which is why in this time of need, all of us national team players have come together and put on the table a sum that has been sent to the PM-Cares Fund to help India’s fight with the pandemic. — Sunil Chhetri (@chetrisunil11) March 31, 2020

मिडफील्डर हल्दर बच्चों को खाना खिला रहे

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने कहा कि मिडफील्डर प्रणॉय हल्दर भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और बच्चों को भोजन मुहैया करा रहे हैं। हल्दर ने कहा, ‘‘बैरकपुर मंगल पांडे फुटबॉल कोचिंग शिविर में काफी सारे बच्चे हैं जो रोज कमाकर खाते हैं। अब हालात थोड़े मुश्किल हो गए हैं और मैं इस समय उनकी मदद करने की कोशिश में जुटा हूं। इसलिए मैं उन्हें भोजन और कुछ जरूरी चीजें बांट रहा हूं। मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्टेशन पर रहने वालों और बाहर रहने वाले अन्य लोगों को बुनियादी चीजें बांट रहा हूं।’’

हल्दर ने इसके अलावा सीएम राहत कोष में 20000 रुपये भी दान किया है। वहीं, पूर्व खिलाड़ियों महताब हुसैन, रहीम नबी, डेंसन देवदास, संदीप नंदी, देबब्रत रॉय ने मौजूदा खिलाड़ियों प्रिटम कोटाल, अरिंदम भटटाचार्य, प्रबीर दास, सौविक चक्रवर्ती, देबजीत मजूमदार और कई अन्य खिलाड़ियों ने भी इस मुश्किल समय में एकजुटर होकर लोगों की मदद करना शुरू कर दिया है।

रोहित शर्मा ने 80 लाख रुपए दिए

भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए 80 लाख रुपए डोनेट किए हैं। रोहित ने ट्वीट किया, ‘‘हमें अपने देश को फिर से पैरों पर खड़े करने की जरूरत है और ये हम पर है।’’ टेनिस स्टार सानिया मिर्जा मदद के लिए आगे आई हैं। उन्होंने यूथफीड इंडिया के साथ मिलकर एक हफ्ते में 1.25 करोड़ का फंड इकट्ठा किया। इससे करीब एक लाख लोगों की मदद हुई है। इससे कई शहरों में गरीब मजदूरों के लिए जीवनयापन का सामान मुहैया कराया गया। सानिया ने बताया कि आगे भी ये जारी रखेंगी। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। हरियाणा के इस खिलाड़ी ने सीएम फंड में एक लाख और पीएम केयर्स में 2 लाख डोनेट किए।

We need our country back on feet & the onus is on us. I’ve done my bit to donate 45lakhs to #PMCaresFunds, 25lakhs to #CMReliefFund Maharashtra, 5lakhs to @FeedingIndia and 5lakhs to #WelfareOfStrayDogs.Let’s get behind our leaders and support them @narendramodi @CMOMaharashtra — Rohit Sharma (@ImRo45) March 31, 2020

अमेरिका के अगस्ता गोल्फ क्लब ने 15 करोड़ रुपए दिए

अमेरिका कोरोनावायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शामिल है। वहां के अगस्ता नेशनल गोल्फ क्लब ने करीब 15 करोड़ रुपए डोनेट किए। ये क्लब गोल्फ मास्टर्स का आयोजन करवाता है। साथ ही इंग्लैंड में एमसीसी ने हॉस्पिटल के लिए लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की पार्किंग और स्टोरेज स्पेस खोल दिया है। नेशनल हेल्थ सर्विस का स्टाफ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।