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  • Cristiano Ronaldo Scored 102nd International Goal Against Andorra, Scored 50 Goals In Last 50 Matches Andorra Few Goals Away From World Record

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वर्ल्ड रिकॉर्ड के करीब रोनाल्डो:एंडोरा के खिलाफ क्रिस्टियानो ने दागा 102वां इंटरनेशनल गोल, पिछले 50 मैच में दागे 50 गोल

नई दिल्ली37 मिनट पहले
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एंडोरा के खिलाफ बुधवार को खेले गए फ्रेंडली मैच में रोनाल्डो ने अपना 102वां इंटरनेशनल गोल दागा।-फाइल फोटो

पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंटरनेशनल गोल्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए हैं। एंडोरा के खिलाफ बुधवार को खेले गए फ्रेंडली मैच में रोनाल्डो ने अपना 102वां इंटरनेशनल गोल दागा। वह ईरान के पूर्व स्ट्राइकर अली डेई के रिकॉर्ड 109 इंटरनेशनल गोल्स से सिर्फ 7 गोल पीछे हैं।

सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले टॉप-10 प्लेयर्स

प्लेयरदेशइंटरनेशनल गोलमैचकरियर
अली डेईईरान1091491993-2006
क्रिस्टियानो रोनाल्डोपुर्तगाल1021682003-
फेरेन पुस्कसहंगरी84851945-1956
गॉडफ्रे चितालूजाम्बिया791111968-1980
हुसैन सईदइराक781371977-1990
पेलेब्राजील77921957-1971
सांदोर कोसिचहंगरी75681948-1956
कुनिशिगे कामामोतोजापान75761964-1977
बशर अब्दुल्लाकुवैत751341996-2007
सुनील छेत्रीभारत721152005-

2003-2014 तक रोनाल्डो ने 118 मैचों में 52 गोल दागे

सालकितने मैच खेलेगोल
200320
2004167
2005112
2006146
2007105
200881
200971
2010113
201187
2012135
2013910
201495
कुल मैच खेले- 118

कुल गोल किए- 52

35 साल के रोनाल्डो ने अपने 17 साल के करियर में अब तक 168 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। लेकिन उम्र के साथ कमजोर होने की जगह, उनके गोल करने का रेट और बढ़ गया है। अपने इंटरनेशनल करियर के शुरुआती 11 सालों (2003-2014) में रोनाल्डो ने 118 मैच खेले। इसमें उन्होंने 52 गोल दागे। जबकि 2015 से लेकर अब तक उन्होंने 50 मैच खेले 50 गोल दागे हैं। 2015 से लेकर अभी तक औसतन वे हर मैच में 1 गोल दाग रहे हैं।

2003-2014 तक रोनाल्डो ने 118 मैचों में 52 गोल दागे

सालकितने मैच खेलेगोल
200320
2004167
2005112
2006146
2007105
200881
200971
2010113
201187
2012135
2013910
201495
कुल मैच खेले- 118

कुल गोल किए- 52

2015 से लेकर अब तक 50 मैच खेले, 50 गोल दागे

सालकितने मैच खेलेगोल
201553
20161313
20171111
201876
20191014
202043
कुल मैच खेले- 50कुल गोल किए- 50

2015 में 30वां बर्थडे मनाने के बाद जिस स्पीड से वे गोल दाग रहे हैं, उस औसत से वे अगले 8 मैचों में ईरान के अली दाई के 109 गोल्स के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे और इंटरनेशनल मैच में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे।

रोनाल्डो ने अपना पहला गोल अपने 8वें मैच में ग्रीस के खिलाफ 2004 में दागा था। वहीं, 50वां गोल 2014 के फीफा वर्ल्ड कप में घाना के खिलाफ किया था। रोनाल्डो ने अपना 100वां गोल इसी साल सितंबर में स्वीडन के खिलाफ नेशंस लीग में दागा था।

सिर्फ 2 खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल मैच 100 से ज्यादा गोल किए हैं। अगर मौजूदा खिलाड़ियों की बात करें, तो रोनाल्डो के आसपास अभी कोई खिलाड़ी नहीं है। भारत के सुनील छेत्री ही 72 इंटरनेशनल गोल्स के साथ मौजूदा खिलाड़ियों में उनसे पीछे हैं। वहीं, अर्जेंटीना के स्टार प्लेयर लियोनल मेसी 71 गोल्स के साथ 15वें नंबर पर हैं।

रोनाल्डो ने लिथुआनिया और स्वीडन के खिलाफ सबसे ज्यादा 7-7 गोल दागे हैं। वहीं, अर्जेंटीना और ग्रीस समेत 17 देशों के खिलाफ उन्होंने सबसे कम 1 गोल किया है।

टॉप-10 देश जिनके खिलाफ रोनाल्डो ने सबसे ज्यादा गोल किए

देशगोल्स
लिथुआनिया7
स्वीडन7
एंडोरा6
आर्मेनिया5
लातविया5
लक्जैमबर्ग5
एस्टोनिया4
फरो आइलैंड4
हंगरी4
नीदरलैंड्स4

रोनाल्डो ने सबसे ज्यादा गोल UEFA यूरो क्वालिफाइंग मैच में किए हैं। उन्होंने UEFA यूरो क्वालिफाइंग के 35 मैच में 31 गोल किए हैं। जबकि 38 FIFA वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन मैच में 30 गोल दागे हैं।

UEFA यूरो क्वालिफाइंग में रोनाल्डो के सबसे ज्यादा गोल

कॉम्पिटीशनमैच खेलेगोल्स
फ्रेंडली4918
UEFA यूरो क्वालिफाइंग3531
UEFA यूरोपियन चैम्पियनशिप219
UEFA नेशंस लीग45
FIFA वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन3830
FIFA वर्ल्ड कप177
FIFA कन्फेडरेशन कप42
टोटल168102

रोनाल्डो ने अपने करियर में कुल 9 बार गोल की हैट्रिक लगाईं हैं। उन्होंने अपनी अंतिम हैट्रिक गोल 2019 में लिथुआनिया के खिलाफ UEFA यूरो क्वालिफाइंग मैच में की थी।

रोनाल्डो ने लिथुआनिया के खिलाफ 2 हैट्रिक दागे

हैट्रिक नंबरसालकिसके खिलाफ
12013नॉर्दर्न आयरलैंड
22013स्वीडन
32015आर्मेनिया
42016एंडोरा
52017फरो आइलैंड
62018स्पेन
72019स्वीट्जरलैंड
82019लिथुआनिया
92019लिथुआनिया

रोनाल्डो ने अब तक कुल 22 गोल बाएं पैर से किए हैं। वहीं, 55 गोल दाएं पैर से किए हैं। जबकि 25 गोल उन्होंने हेडर से किए हैं। रोनाल्डो ने 10 गोल डायरेक्ट फ्री किक से किए हैं। जबकि 81 गोल ओपन प्ले यानी मैच के दौरान किए। जबकि 11 गोल पेनल्टी में दागे।

रोनाल्डो ने अपने इंटरनेशनल करियर में सबसे ज्यादा गोल मैच के 76 से 85वें मिनट में किए। वहीं, 11 से 20वें मिनट में उनके गोल करने का लय सबसे कम है।

सेकंड हाफ में ज्यादा गोल करते हैं रोनाल्डो

मैच में कब से कब तकगोल दागे
1 से 10 मिनट10 (3 पेनल्टी)
11 से 20 मिनट2
21 से 30 मिनट14 (3 पेनल्टी)
31 से 40 मिनट9 (2 पेनल्टी)
41 से हाफ टाइम6
फर्स्ट हाफ टोटल41
46 से 55 मिनट8
56 से 65 मिनट14
66 से 75 मिनट8 (1 पेनल्टी)
76 से 85 मिनट19 (2 पेनल्टी)
86 से फुल टाइम12
सेकंड हाफ टोटल61
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