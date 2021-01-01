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ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए तैयार हैं थिएम:यूएस ओपन चैम्पियन ने कहा- बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, लेकिन कुछ गारंटी नहीं कर सकता

सिडनीएक घंटा पहले
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2019 में थिएम फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचे थे। 2020 में वे यूएस ओपन चैम्पियन बने और ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचे। (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar
2019 में थिएम फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचे थे। 2020 में वे यूएस ओपन चैम्पियन बने और ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचे। (फाइल फोटो)

वर्ल्ड नंबर-3 और यूएस ओपन चैम्पियन डोमिनिक थिएम ने कहा है कि इस साल 2020 के परफॉर्मेंस को दोहराना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि वे इस साल अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। ऑस्ट्रिया के थिएम फिलहाल ऑस्ट्रेलियन ओपन की तैयारियों में व्यस्त हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट की शुरुआत 8 फरवरी से होगी।

थिएम ने पिछले साल फ्लशिंग मीडो में अपना पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता था। साथ ही ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में भी पहुंचे थे। फाइनल में वर्ल्ड नंबर-1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने थिएम को हराया था। वहीं, 2019 में थिएम फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचे थे। 2020 में वे यूएस ओपन चैम्पियन बने और ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचे।

खेल में कुछ भी गारंटी से नहीं कह सकते
थिएम ने कहा कि खेल में कुछ भी गारंटी से नहीं कह सकते। उन्होंने कहा, 'वैसा ही प्रदर्शन इस साल भी करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता। ग्रैंड स्लैम और ATP कप बेहद ही मुश्किल टूर्नामेंट होते हैं। इनके ड्रॉ सुपर स्ट्रॉन्ग हैं। हालांकि, मेरी भी तैयारी अच्छी है।'

थिएम के कोच मासू कोरोना पॉजिटिव पाए गए
27 साल के थिएम इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपने पिता वुल्फगैंग के साथ पहुंचे हैं। उनके कोच निकोलस मासू ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। थिएम का ओपनिंग मैच 8 फरवरी को वर्ल्ड नंबर-10 मातिओ बेरेतिनि से होगा। थिएम और मातिओ के बीच अब तक कुल 4 मैच हुए हैं। इसमें से 2 थिएम और 2 मातिओ ने जीते हैं।

ऑस्ट्रेलियन ओपन में हर रोज 30 हजार दर्शकों को एंट्री
इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में हर रोज 30 हजार दर्शकों के एंट्री की परमिशन दी गई है। कोरोनाकाल में पहली बार कोई टूर्नामेंट दर्शकों की मौजूदगी में खेला जाएगा। थिएम ने कहा कि हमें दर्शकों के माहौल में ढलने में आधा से एक घंटे का वक्त लगेगा। मैं दर्शकों की आवाज सुनने के लिए उत्साहित हूं।

ग्रेट-3 के खिलाफ थिएम का रिकॉर्ड सबसे अच्छा

नए टेनिस स्टार्स

राफेल नडाल के खिलाफरोजर फेडरर के खिलाफनोवाक जोकोविच के खिलाफ
स्टेफनोस सितसिपास7 में 1 जीते, 6 हारे4 में 2 जीते, 2 हारे6 में 2 जीते, 4 हारे
डोमिनिक थिएम15 में 6 जीते, 9 हारे7 में 5 जीते, 2 हारे12 में 5 जीते, 7 हारे
डेनिल मेदवेदेव4 में 1 जीते, 3 हारेतीनों मैच फेडरर ने जीते7 में 3 जीते, 4 हारे
एलेक्जेंडर ज्वेरेव7 में 2 जीते, 5 हारे7 में 4 जीते, 3 हारे6 में 2 जीते, 4 हारे
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