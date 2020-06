दैनिक भास्कर Jun 07, 2020, 10:38 AM IST

कोरोनावायरस के बीच इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) के दोबारा शुरू होने की तैयारियां तेज हो गईं। शनिवार को चेल्सी, आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइडेट ने प्रैक्टिस मैच खेले। ऐसे ही एक अभ्यास मैच में आर्सेनल ने चार्लटन एथलैटिक को 6-0 से हराया। मैच में आर्सेनल के लिए एडी केतिया ने दूसरे हाफ में तीन गोल किए।

मैच खाली स्टेडियम में खेला गया और दोनों टीमों के कोचिंग स्टाफ ने ऑफिशियल की भूमिका निभाई। वहीं, मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम के खिलाड़ियों ने दो टीमें बनाकर मैच खेला। यूनाइटेड वापसी पर अपना पहला मैच 19 जून को टोटेनहैम से खेलेगा।

😎 Auba back at it at Emirates Stadium!



⚡️ @Aubameyang7 pic.twitter.com/b9x1uCcBmn