500 करोड़ हो सकती है FIFA वर्ल्ड कप की व्यूअरशिप:टिकट के लिए 2.35 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, अर्जेंटीना के मैचों की सर्वाधिक मांग

Fifa World Cup 2022; Tickets Booking Update News

500 करोड़ हो सकती है FIFA वर्ल्ड कप की व्यूअरशिप: टिकट के लिए 2.35 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, अर्जेंटीना के मैचों की सर्वाधिक मांग

दुबई एक घंटा पहले



फीफा वर्ल्ड कप में करीब पांच महीने बाकी हैं और दुनियाभर के फैंस का उत्साह जोरों पर है। वर्ल्ड कप कतर के पांच शहरों में 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक खेला जाना है। 28 दिन तक चलने वाले फुटबॉल के इस महाकुंभ के लिए 2.35 करोड़ फैंस ने टिकट के लिए आवेदन किया है। 18 दिसंबर को लुसेल में होने वाले खिताबी मुकाबले के लिए 30 लाख फैंस ने आवेदन किया है। अब तक 8 लाख से ज्यादा टिकट बिक भी चुके हैं। सबसे ज्यादा आवेदन अर्जेंटीना, ब्राजील, इंग्लैंड, फ्रांस, मैक्सिको, सऊदी अरब और अमेरिका में रहने वाले फैंस द्वारा किए गए हैं। फाइनल के अलावा अर्जेंटीना vs मैक्सिको, अर्जेंटीना vs सऊदी अरब, इंग्लैंड vs अमेरिका और पोलैंड vs अर्जेंटीना के मुकाबले के टिकट की मांग सबसे ज्यादा है। इस फुटबॉल कार्निवाल से कतर को 20 बिलियन डॉलर से 25 बिलियन डाॅलर (करीब 1.5 लाख करोड़ से 1.9 लाख करोड़) का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है।

2018 फीफा वर्ल्ड कप की तुलना में व्यूअरशिप डेढ़ गुना बढ़ेगी

वर्ल्ड कप के लिए 36 रेफरी, 69 सहायक रेफरी और 24 वीडियो मैच अधिकारियों को चुना गया है। ब्रॉडकास्टिंग एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि कतर वर्ल्ड कप को दुनियाभर में करीब 5 बिलियन (500 करोड़) लोग देखेंगे। यानी इस बार व्यूअरशिप में डेढ़ गुना बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। रूस में 2018 में हुए वर्ल्ड कप की व्यूअरशिप 3.5 बिलियन (350 करोड़) थी। यह मिडिल ईस्ट में होने वाला पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप है।

हवाई टिकट में हो सकता है, करीब 2000% का इजाफावर्ल्ड कप के दौरान दो गल्फ देश (यूएई और कतर) के बीच यात्रा में काफी तेजी आएगी क्योंकि फुटबॉल प्रशंसक मैच देखने के लिए दोहा के जरिए उड़ान भरेंगे। एयरलाइंस के आंकड़ों के अनुसार, यूएई से कतर के हवाई किराए में लगभग 2000% की बढ़ोतरी हो सकती है। फैंस विशेष रूप से दुबई से कतर की यात्रा करेंगे। मुसाफिर डॉट कॉम के सीओओ रहीश बाबू ने कहा, ‘चूंकि कतर होटल के कमरों की कमी का सामना कर रहा है, हमें विश्वास है कि दुबई अन्य क्षेत्रों से वर्ल्ड कप देखने आने वाले लोगों के रहने के लिए एक उपयुक्त स्थान होगा।’ इससे यूएई में भी टूरिज्म बढ़ेगा। एयरलाइन फ्लाई दुबई ने घोषणा की है कि वह वर्ल्ड कप के दौरान कतर के लिए रोजाना 60 से अधिक उड़ान भरेगा। कई एयरलाइंस दोहा के लिए विशेष शटल उड़ान की सुविधा देंगी। ये सिर्फ टिकट होल्डर्स के लिए होंगी।