दैनिक भास्कर Jun 26, 2020, 06:21 AM IST

लंदन. इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने गुरुवार को पहला खिताब जीत लिया। इस फुटबॉल लीग में 30 साल बाद लिवरपूल का चैम्पियन बनने का सपना पूरा हुआ है। कोरोनावायरस के कारण मार्च में प्रीमियर लीग रोक दी गई थी। 3 महीने के इंतजार के बाद यह फिर शुरू हुई। लिवरपूल के चैम्पियन बनने का रास्ता चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी के मैच से हुआ।

इसमें चेल्सी ने दूसरे स्थान पर काबिज मैनचेस्टर सिटी को 2-1 से हरा दिया। सिटी अब लिवरपूल की बराबरी नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके 7 मैच बाकी हैं। मार्च में लीग रोकी गई तो लिवरपूल के 25 प्वाइंट थे। इसके बाद जब टीम रविवार को दोबारा मैदान पर लौटी तो उसने यह मैच ड्रा करा लिया था।

1990 के बाद पहली बार लिवरपूल को यह खिताब मिला। खास बात ये है कि यह उपलब्धि उसे तब मिली जब टीम खिताबी मुकाबले के लिए मैदान पर भी नहीं उतरी। कोरोना संकट के कारण लिवरपूल के फैंस खुलकर जीत का जश्न नहीं मना पाए।

1 - Liverpool boss Jürgen Klopp has become the very first German manger to win the English top-flight title in its 131-year history. Held. pic.twitter.com/995qNYlbTR