Jun 08, 2020, 01:54 PM IST

न्यूजीलैंड में कोरोनावायरस की वजह से लोगों के इकठ्ठा होने पर लगी रोक सोमवार को हटा ली गई। अब लोग स्टेडियम में मैच का मजा ले सकेंगे। इसकी शुरुआत सुपर रग्बी लीग से होगी। इसके मुकाबले 13 जून से होंगे। पहला मैच ड्यूनेडिन में हाइलैंडर्स और चीफ के बीच होगा। इस मुकाबले में 25 हजार दर्शकों के आने की उम्मीद है।

टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड की पांच रग्बी टीमें अगले 10 हफ्तों में एक-दूसरे के खिलाफ होम और अवे मैच खेलेंगी। यह दुनिया की पहली प्रोफेशनल लीग होगी, जिसमें दर्शकों को स्टेडियम में आने की मंजूरी मिली है।

फैन्स की मौजूदगी में खेलने को तैयार: न्यूजीलैंड रग्बी

न्य़ूजीलैंड रग्बी के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क रॉबिनसन ने कहा, ‘‘यह गर्व की बात है कि हम पहली पेशेवर स्पोर्ट्स लीग हैं, जिसमें शामिल टीमें फैन्स की मौजूदगी में खेलेंगी।’’

फैंस बिना सोशल डिस्टेंसिंग के मैच देख सकेंगे

न्यूजीलैंड ने कोरोना को काफी हद तक काबू में कर लिया है। देश में बीते 17 दिनों में कोरोना का कोई नया मामला नहीं सामने आया है। प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में सोमवार आधी रात से अलर्ट लेवल-1 रहेगा। इसके तहत सार्वजनिक कार्यक्रमों की इजाजत होगी, इसमें खेल गतिविधियां भी शामिल हैं। फैन्स बिना सोशल डिस्टेंसिंग के स्टेडियम में मैच देखने आ सकेंगे। लेकिन फिर भी कई तरह की एहतियात बरतनी होगी।

👏🏽👏🏽 We've done it NEW ZEALAND!! @jacindaardern's announcement is music to our ears 🏉



We'll have crowds for Investec #SuperRugbyAotearoa from Round 1⃣ 👉🏽 https://t.co/cZeOEA296u pic.twitter.com/JeQgBfcMkg