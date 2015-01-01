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  • Gambhir Goes Into Self isolation After A Positive Case At Home, Awaiting His COVID Test Result

गौतम गंभीर हुए आइसोलेट:घर में कोरोना का मामला आने के बाद कराया टेस्ट, रिपोर्ट का इंतजार, लोगों से सुरक्षित रहने की अपील

नई दिल्ली8 मिनट पहले
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पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया है। - फाइल फोटो

दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया है। गंभीर ने ट्वीट किया कि घर में कोरोना का मामला सामने आने के बाद मैंने कोविड टेस्ट कराया। रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूं।

कोरोना से सुरक्षित रहें

गंभीर ने लोगों से कोरोना को लेकर अलर्ट रहने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा कि मेरी सभी से अपील है कि कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करें और इस बीमारी को हल्के में न लें। सुरक्षित रहें।

पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का कोरोना से हुआ था निधन

इससे पहले अगस्त में पूर्व क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान (73) का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया था। उनका गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था।

दिल्ली में कोरोना से बुरा हाल

दिल्ली में कोरोना की वजह से हालात बेहद खराब हैं। यहां पिछले 15 दिनों में 11 बार एक्टिव केस बढ़े हैं। एक्टिव केसों की संख्या हर दिन 1 हजार से 1400 तक बढ़ी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर में पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं। दिल्ली में अभी 7231 कोरोना बेड ऑक्यूपाई हैं, 8572 बेड खाली हैं। उन्होंने कहा कि हम सरकारी अस्पतालों में बेड बढ़ा रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों से भी ऐसा करने को कहा है।

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