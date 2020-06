दैनिक भास्कर Jun 01, 2020, 10:49 AM IST

अमेरिका के मिनेपोलिस में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के मामले में खिलाड़ी भी खुलकर विरोध जता रहे। टेनिस स्टार कोको गॉफ के बाद अमेरिका के पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन ने भी ट्वीट कर घटना के खिलाफ गुस्सा जताया। वहीं, जर्मनी के फुटबॉल क्लब बोर्सिया डॉर्टमंड के दो खिलाड़ी विरोध जताने के लिए मैच में 'जस्टिस फॉर फ्लॉयड लिखी' टी-शर्ट पहनकर खेलने उतरे।

जॉर्डन ने अमेरिका में पुलिस के हाथों अश्वेतों की मौत पर एक बयान जारी कर कहा- मेरी संवेदनाएं फ्लॉयड के परिवार के अलावा उन अनगिनत लोगों के साथ हैं, जिन्होंने नस्लीय बर्बरता और अन्याय की वजह से जान गंवाई। अब बहुत हो चुका, हमें इकठ्ठा होकर नस्लवाद के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ताकि हमारे नेताओं पर कानून बदलने का दबाव बने। हर किसी को इस मसले के समाधान का हिस्सा बनना होगा।

कई बास्केटबॉल खिलाड़ी फ्लॉयड की मौत पर गुस्सा जता चुके

जॉर्डन के अलावा लॉस एंजिल्स लेकर्स के बास्केटबॉल खिलाड़ी लेबरन जेम्स, बोस्टन सेल्टिक्स के जेलेन ब्राउन, ड्रेटॉयट पिस्टंस के कोच ड्वेन कैसी इस बर्बरता के खिलाफ विरोध जता चुके हैं।

जेम्स ने एक दिन पहले ही ट्वीट किया था- आखिर क्यों अमेरिका हमसे प्यार नहीं करता है?। सेल्टिक्स के स्टार ब्राउन विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बोस्टन से अटलांटा पहुंच गए थे।

Media showing this???? I bet you they’re not. 🤦🏾‍♂️! You know why, cause this is unity, peaceful, beautiful and love! https://t.co/QkgH2SFmON