स्पेन नेशंस लीग के सेमीफाइनल में पहुंचा:जर्मनी को 112 साल में सबसे बड़ी हार मिली, स्पेन 6-0 से जीता

Germany Got The Biggest Defeat In 112 Years, Spain Won 6–0

स्पेन नेशंस लीग के सेमीफाइनल में पहुंचा: जर्मनी को 112 साल में सबसे बड़ी हार मिली, स्पेन 6-0 से जीता

सेविले 36 मिनट पहले



2010 की वर्ल्ड चैम्पियन स्पेन नेशंस लीग में 2014 की वर्ल्ड चैम्पियन जर्मन को 6-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंची।

टॉरेस जर्मनी के खिलाफ हैट्रिक बनाने वाले पहले स्पेनिश खिलाड़ी बने

स्पेन 2010 की वर्ल्ड चैम्पियन है,जबकि ने जर्मनी ने 2014 जीता था

जर्मनी की फुटबॉल टीम नेशंस लीग के सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सकी। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उसे स्पेन से सिर्फ ड्रॉ खेलना था। लेकिन घरेलू मैदान पर 2010 के वर्ल्ड चैंपियन स्पेन ने 2014 के वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी को 6-0 से मात दी। स्पेन की टीम इस बात को जानती थी कि उसे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जर्मनी के खिलाफ बड़ी जीत की जरूरत है। उसने ऐसा किया भी। यह जर्मनी की 112 साल के फुटबॉल इतिहास के किसी प्रतिस्पर्धी मुकाबले में सबसे बड़ी हार है। हालांकि, उसे इंग्लैंड एमेच्योर टीम ने 1909 में 9-0 से हराया था। लेकिन वह प्रोफेशनल प्रतिस्पर्धी मुकाबला नहीं था। स्पेन की ओर से अल्वारो मोराता ने 17वें, फेरान टॉरेस ने 33वें, 55वें, 71वें, रॉड्री ने 38वें अौर मिकेल ओयारजाबल ने 89वें मिनट में गोल किए। टॉरेस की यह करिअर की पहली हैट्रिक है। ऐसा पहली बार हुआ, जब स्पेन की ओर से जर्मनी के खिलाफ चार या उससे ज्यादा गोल हुए। स्पेन के कोच लुईस एनरिक ने टीम को ज्यादा अटैकिंग बनाने के लिए स्ट्राइकर अल्वारो मोराता, मिडफील्डर कोके, सर्जियो केनालेस और लेफ्ट-बैक जोस लुईस गाया को शामिल किया था। इसका उन्हें फायदा भी मिला।

रोनाल्डो सबसे ज्यादा मैच जीतने के मामले में तीसरे पर

डिफेंडिंग चैंपियन पुर्तगाल ने क्रोएशिया को उसके घरेलू मैदान पर 3-2 से हराया। पुर्तगाल की ओर से रुबेन डियास ने 52वें, 90वें और जोआओ फेलिक्स ने 60वें मिनट में गोल किए। यह क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल की ओर से 101वीं जीत है। वे सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच जीतने के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्हाेंने जावी हर्नांडेज (100) को पीछे छोड़ा। एक अन्य मुकाबले में फ्रांस ने स्वीडन को 4-2 से मात दी। फ्रांस के लिए गिराउड ने 16वें, 59वें, पवार्ड ने 36वें, कोमान ने 90+4वें मिनट में गोल किए।

फुटबॉल की टॉप-5 जीत

-जर्मनी VS ब्राजील 7-1

2014 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल

-ऑस्ट्रेलिया VS अमेरिकन समोआ 31-0

फीफा ओसानिया क्वालिफाइंग

-नीदरलैंड VS स्पेन 5-1

2014 वर्ल्ड कप

-ब्राजील VS निकारागुआ 14-0

1975 पैन अमेरिकन गेम्स

-जर्मनी VS सेन मरिनो 13-0

2006 यूरो कप क्वालिफायर