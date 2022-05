Hindi News

Sports

The Arch rivals Will Be Face To Face In The Very First Match Of Asia Cup, Both Have Been Face To Face 177 Times

भारत-पाक में कल फिर हॉकी की जंग: एशिया कप के पहले ही मैच में आमने-सामने होंगे चिर प्रतिद्वंद्वी, दोनों 177 बार आमने-सामने हो चुके

जकार्ता 17 मिनट पहले



कॉपी लिंक

सोमवार से एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत हो रही है और चैंपियनशिप के पहले ही मुकाबले में चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होने जा रही है।

डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया इस मुकाबले ही हॉट फेवरेट मानी जा रही है। उसने 21 दिसंबर 2021 को खेले गए एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को 4-3 से हराया था। बीरेंद्र लाकड़ा की अगुवाई वाली टीम इंडिया चैंपियनशिप में जीत से शुरुआत करना चाहेगी। जबकि पाकिस्तान की टीम ढाका में मिली हार का बदला लेना चाहेगी। दोनों ने 1956 में पहला मुकाबला खेला था।

दोनों ने जीते हैं तीन-तीन खिताब

अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन, इस टूर्नामेंट के खिताब जीतने के मामले में दोनों टीमें बराबरी पर हैं। दोनों ने तीन-तीन खिताब जीते हैं। इस मामले में भारत बढ़त हासिल करना चाहेगा। उसने 2003, 2007, 2017 के खिताब जीते हैं। जबकि 1982, 1985, 1989*, 1994, 2013 में फाइनल मैच गंवाए हैं।



177 आमने-सामने हो चुकी हैं दोनों टीमें

यह भारत-पाकिस्तान के बीच हॉकी का 178वां मुकाबला होगा। इंटरनेशनल हॉकी के इतिहास में भारत-पाकिस्तान 177 बार आमने-सामने हो चुकी हैं। इनमें से भारत ने 64 और पाकिस्तान ने 82 मुकाबले जीते हैं। जबकि 31 मुकाबले बराबरी पर छूटे हैं। एशिया कप की बात करें तो दोनों आठ बार खेल चुकी हैं। इसमें इंडिया ने 3 और पाकिस्तान ने 5 मुकाबले जीते हैं।

750+ गोल हो चुके हैं दोनों के बीच

इन दोनों टीमों के बीच 761 गोल हुए हैं। इनमें से 399 गोल पाकिस्तान और 362 गोल भारत ने दागे हैं। एशिया कप में इंडिया ने 17 और पाकिस्तान ने 19 गोल दागे हैं।

सामान्य मैच की तरह लेंगे: एसवी सुनील

भारतीय उप कप्तान एसवी सुनील ने कहा- 'यह (दबाव) हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी मैच हो, वह हमेशा दबाव भरा होता है। लेकिन सीनियर होने के नाते अगर हम ज्यादा उत्साही हो जाएं तो जूनियर खिलाड़ी दबाव में आ सकते हैं। इसलिए हमें इसे सामान्य मैच की तरह लेना होगा। उन्होंने कहा कि यह आसान टूर्नामेंट नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी योजना के अनुसार खेलेंगे, तो हम जीत दर्ज करेंगे। हमें युवाओं को प्रेरित करने और उनका नेतृत्व करने की जरूरत होगी। इसलिए हमारे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी

पाक कोच बोले- कुछ भारतीय खिलाड़ी मेरे खिलाड़ियों के आदर्श

पाकिस्तान हॉकी टीम के मुख्य कोच सेगफ्राइड ऐकमैन ने एक दिन पहले कहा था कि कुछ भारतीय खिलाड़ी मेरी टीम के खिलाड़ियों के आदर्श हैं।

पाक कोच बोले-

भारत के अन्य मैच

बनाम जापान 24 मई

बनाम इंडोनेशिया 26 मई

​​​​एशिया कप टाइटल

साउथ कोरिया : 4

भारत : 3

पाकिस्तान : 3

सबसे ज्यादा 8 फाइनल खेले हैं भारत ने।

--------

आज के मैच

मलेशिया Vs ओमान : 11:45 बजे

कोरिया Vs बांग्लादेश : 14:00

जापान Vs इंडोनेशिया : 16:15

भारत Vs पाकिस्तान : 18:30

(टाइमिंग भारतीय समयानुसार)