पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Sports
  • IND VS AUS Sydney Test CA Said In Report Submitted To ICC Players Were Made Racist Remarks In Sydney Test, But The Culprits Were Not Identified

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बदमिजाज मेजबान:टीम इंडिया पर नस्लीय टिप्पणी करने वालों को नहीं खोज पाया ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड; ICC को रिपोर्ट सौंपी

सिडनीएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिडनी टेस्ट के दौरान मोहम्मद सिराज पर दर्शकों ने नस्लीय टिप्पणी की थी। जिसकी शिकायत उन्होंने अंपायर से की थी। - Dainik Bhaskar
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिडनी टेस्ट के दौरान मोहम्मद सिराज पर दर्शकों ने नस्लीय टिप्पणी की थी। जिसकी शिकायत उन्होंने अंपायर से की थी।

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट सीरीज के दौरान फैंस ने टीम इंडिया पर नस्लीय टिप्पणी की थी। इस मामले में ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड (CA) 14 दिन की जांच के बाद भी दोषियों को नहीं पकड़ पाया। इस मामले में उसने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) को जांच रिपोर्ट सौंप दी है।

दरअसल, इसी महीने के शुरुआत में खेले गए सिडनी टेस्ट में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज पर फैंस ने नस्लभेदी टिप्पणी की थी। इससे पहले मेलबर्न टेस्ट में भी सिराज को इसी तरह के खराब व्यवहार का सामना करना पड़ा था। फैंस ने सिराज को मंकी, डॉग और कीड़ा (ग्रब) कहा था।

स्टेडियम से निकाले गए 6 लोगों को क्लीन चिट

न्यूज वेबसाइट द ऐज के मुताबिक, सिडनी टेस्ट के दौरान सिराज पर नस्लीय टिप्पणी करने के मामले में 6 लोगों को स्टेडियम से निकाल दिया था। इन सभी को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जांचकर्ता टीम ने क्लीन चिट दे दी। हालांकि बोर्ड को न्यू साउथ वेल्स पुलिस की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस को भी लगता है कि जिन 6 लोगों को बाहर किया गया था, उन्होंने नस्लीय टिप्पणी नहीं की।

CA को 14 दिन में रिपोर्ट सौंपनी थी

ICC ने इस मामले में CA को 14 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे। CA ने अपनी रिपोर्ट में टीम इंडिया पर फैंस द्वारा नस्लीय टिप्पणी करने की बात को स्वीकार किया है। साथ ही यह भी कहा है कि बोर्ड दोषियों का पता नहीं लगा सका है। जांच के दौरान CA ने कई भारतीय खिलाड़ियों के साथ स्टेडियम में मौजूद रहे फैंस और वहां तैनात वालंटियर से भी बात की थी।

क्या था मामला
सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन फील्डिंग के दौरान सिराज पर नस्लीय टिप्पणी की गई थी। भारतीय टीम के कप्तान अंजिक्य रहाणे ने इसकी शिकायत की थी। इसके बाद खेल को कुछ देर के लिए रोका गया था। इस मामले में ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने भारतीय खिलाड़ियों से माफी भी मांगी थी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंक्रमण से जान गंवाने वाले 70% से ज्यादा लोगों को दूसरी बीमारियां भी थीं; इनमें 60 साल से ऊपर के 55% लोग थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser